【就業數據】科大畢業生就業率跌至68%　平均月入逾2.1萬

▲ 2020年科大畢業生就業率不足7成。（經濟日報資料圖片）

香港科技大學2020年本科畢業生就業數據近日出爐，68%受訪畢業生已獲全職工作，按年跌8個百分點，更創2015年以來新低；整體平均月入逾2.1萬元，與上屆畢業生相若，惟月入中位數約1.8萬元，按年微跌1.8個百分點；1.8%人仍在求職；近2成繼續進修，比前年多約6個百分點。

科大就業中心於去年9月至12月進行問卷調查，收到2,155名學士畢業生回應。結果顯示，1,468人、即68.1%已獲全職工作，比2019年畢業生的76.1%，下跌6個百分點，相比自2015年起每年均有逾75%畢業生獲全職工作，更創下近6年新低。

數據亦顯示，1.6%畢業生為自僱人士，3.4%獲兼職或臨時工作；19.9%選擇繼續進修，比前年13.7%，上升6.2個百分點。39名受訪畢業生、即1.8%仍在求職，比前年1.2%，高出0.6%，當中22人則稱仍在尋找心儀工作，17人則稱不久前才開始求職。

行業分布方面，最多畢業生投身商界，佔62.2%；工程或工業界佔23.3%；教育界佔8.1%。另有2.9%投身政府或相關機構。

薪酬方面，去年畢業生平均月薪為21,984元，比2019年畢業生微升0.6個百分點；月入中位數則為18,667元，比去年低1.8個百分點。五個學院中，跨學科課程事務處畢業生薪金平均數最高，有27,690元，其次為商學院，為24,708元。

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記者：黃悅晴