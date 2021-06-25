【就業數據】2020年科大畢業生就業率不足7成　平均月入逾2.1萬

▲ 2020年科大畢業生就業率不足7成。（經濟日報資料圖片）

香港科技大學公布本科2020年畢業生就業數據，其中68%畢業生獲全職工作，比去年跌約8%；約20%畢業生繼續進修，比去年多約6%。最多畢業生投身商界，有62%，其次為工程業，有約23%。畢業生平均薪金則有輕微上升，但與去年相約。

科大就業中心於去年9月至12月進行問卷調查，收到2,155位學士畢業生的回應。結果顯示，68.1%受訪者有全職工作，比2019年的76.1%下跌；19.9%畢業生選擇進修，比去年的13.7%上升約6%。1.8%畢業生仍在求職，比去年多約0.6%，仍在求職的39名畢業生中，22人表示，仍在尋找心儀工作，17人則在不久前才開始求職。

2020畢業生的平均每月薪金為21,984元，比2019年畢業生輕微上升0.6%；中位數則為18,667元，比去年低1.8%。五個學院中，跨學科課程事務處畢業生薪金平均數最高，有27,690元，其次為商學院，為24,708元。

行業分布方面，最多畢業生投身商界，佔62.2%；23.3%投身工程或工業界；8.1%投身教育界。另有2.9%投身政府或相關機構。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴