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【高層變動】建制派歡迎港府人事任命　理解保安背景官員任司長

政治 16:57 2021/06/25

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民建聯歡迎新任命。（民建聯提供）

建制派立法會議員歡迎港府高層人事變動。對於政務司司長由紀律部隊出身的李家超擔任，前保安局局長、新民黨議員葉劉淑儀認為是可以理解，因香港在回歸以來，主要挑戰都涉及國家主權事宜，相信李家超上任後，會擴闊經驗範疇。

經民聯商界議員林健鋒讚揚，李家超於維護國家安全立場堅定，在反修例期間亦頂住壓力，令香港由亂至治，期望他在新崗位繼續發揮領導才能，重視行政立法關係，做好跨政策局的統籌協調工作。

林健鋒續指，商界盼望有良好投資營商環境，市民亦希望在穩定的社會秩序下生活，期望新任保安局局長鄧炳強續發揮所長，致力維護國家安全，依法辦事。

民建聯議員李慧琼提到，李家超已經出任兩屆政府的問責官員，有一定的行政經驗，冀新政務司司長能協調好各部門，讓市民望到新局面。工聯會議員黃國健則讚賞，李家超敢於承擔及負責任，希望能帶領公務員作更大貢獻。

另外，民主黨主席羅健熙稱，無法理解李家超出入政務司司長決定，認為李家超出任局長期間表現不濟，而之前只主理警政保安事務，質疑沒有跨部門協調背景。

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記者：陳宛彤

人事調動 羅健熙 任命 民主黨 新民黨 經民聯 工聯會 民建聯 政務司 林健鋒

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