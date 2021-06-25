【高層變動】建制派歡迎港府人事任命　理解保安背景官員任司長

▲ 民建聯歡迎新任命。（民建聯提供）

建制派立法會議員歡迎港府高層人事變動。對於政務司司長由紀律部隊出身的李家超擔任，前保安局局長、新民黨議員葉劉淑儀認為是可以理解，因香港在回歸以來，主要挑戰都涉及國家主權事宜，相信李家超上任後，會擴闊經驗範疇。

經民聯商界議員林健鋒讚揚，李家超於維護國家安全立場堅定，在反修例期間亦頂住壓力，令香港由亂至治，期望他在新崗位繼續發揮領導才能，重視行政立法關係，做好跨政策局的統籌協調工作。

林健鋒續指，商界盼望有良好投資營商環境，市民亦希望在穩定的社會秩序下生活，期望新任保安局局長鄧炳強續發揮所長，致力維護國家安全，依法辦事。

民建聯議員李慧琼提到，李家超已經出任兩屆政府的問責官員，有一定的行政經驗，冀新政務司司長能協調好各部門，讓市民望到新局面。工聯會議員黃國健則讚賞，李家超敢於承擔及負責任，希望能帶領公務員作更大貢獻。

另外，民主黨主席羅健熙稱，無法理解李家超出入政務司司長決定，認為李家超出任局長期間表現不濟，而之前只主理警政保安事務，質疑沒有跨部門協調背景。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳宛彤