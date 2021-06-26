【尋找家香情】李幸倪大馬來港曾全年零收入　Gin Lee：每天以淚洗臉內心徬徨

▲ 李幸倪（Gin Lee）已成樂壇小天后。

TVB節目《尋找家香情》邀得馬來西亞歌手李幸倪（Gin Lee）擔任嘉賓，Gin Lee自2010年來港，她當時參加《超級巨聲2》的踢館賽，隨即人氣急升，並獲唱片公司BMA簽為旗下歌手。

Gin Lee接受TOPick專訪，分享對香港的看法及大談人生高低潮。

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▲ Gin Lee於《尋找家香情》回想曾與媽媽同遊香港不同地方。

Gin Lee於小學五年級首次來港，她說出對香港的第一印象，「以遊客身份跟父母來港玩樂，當時覺得香港很陌生、節奏很快、很好玩且有很多地方去。」

直到2010年，她因為來港工作而感受更多，她覺得：「這裏地方小、空間小、人多，而且覺得香港人說話很快，初時會覺得大家很惡，有點害怕，後來發現只是語言上的誤會。」

現在的她已對香港沒有陌生的感覺，「香港是第二個家，熟悉香港多於馬來西亞。在這裏花了很多時間建立友誼關係，加上自14年起養了兩隻貓，多有了寄託及成了一個完整的家。」

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Gin Lee定居香港

曾為短跑運動員的Gin Lee很欣賞香港人的刻苦精神：「很不容易在此生活，這城市充滿競爭力，會令人進步及快速地成長。」

一度有意在台灣出道的Gin Lee沒想過來港的反差很大，香港人都很喜歡她的演出，反應很好。她最終決定在香港發展音樂事業：「第一個要克服的挑戰就是廣東話，『未識講就要唱』。」

▲ Patrick Sir深入了解Gin Lee在香港的生活，並暢談她的音樂事業發展。

入鄉隨俗練好廣東話

為了唱好廣東歌，Gin Lee勤力地練習廣東話：「每天從早上10時煲劇煲至晚上11時，這是很好的練習，在三個月後已有明顯的成果。」經過短短3個月「特訓」後，她從完全不懂廣東話變成可用廣東話接受訪問。

好學不捲的Gin Lee雖然已可用廣東話溝通，但仍然於在2017年，利用工餘時間讀中文大學專業進修學院的粵語課程：「想學好整個語言系統、拼音等，並給了自己一個小小的目標。」用心學習的她從不缺課，更考獲全班身一的優異成績。

▲ Gin Lee在《聲夢傳奇》毫不吝嗇地用心指導學員。

全年零收入失自信

現為《聲夢傳奇》導師的Gin Lee完全毫不吝嗇地用心指導學員，與他們分享歌唱技巧以至人生觀。她坦言，自己也有過不順利的時期，並樂於跟學員分享其經歷。

2014年，Gin Lee跟唱片公司BMA完約後曾經停工一年，那時的她感到很沮喪：「突然失去目標，以前所有事都由公司安排，當沒有合約時便沒有規劃，變得很被動及無助。我幾乎每天都以淚洗臉，另一邊廂卻跟家人說『沒有事，很快會簽新公司』，內心其實很徬徨。」

原來當時的她一度否定自己，「失去了信心，覺得自己甚麼也不是才會淪落至此，有很多負面情緒。」

▲ （IG圖片）

由於Gin Lee需要持有工作證方可工作，她整整一年都是零收入狀態，僅以積蓄及問朋友借錢交租度日。她感激友人在雪中送炭，「幸好遇到好人，有朋友出手相助才能渡過。之後我便學懂了要主動，膽粗粗去見不同的唱片公司。」

其中一位向她伸出援手的就是音樂人郭偉亮（Eric Kwok），「他得悉我需要幫忙便為我牽線，將我介紹給現時的唱片公司──環球。」

▲ （IG圖片）

戰勝心魔重新站起

Gin Lee感慨指：「最重要是戰勝自己的心魔，其他人的鼓勵也重要，但始終需要自己的勇氣，靠自己站起來。慶幸有這經歷，同時也成為我的創作靈感。有豐富的人生才可唱得精彩！」

她以過來人身份勉勵《聲夢傳奇》學員：「感恩有這段經歷，令我可明白他們年輕人的心情，我告訴他們有時是需要時間去等待。」

▲ Gin Lee與媽媽合照。（IG圖片）

分隔三地吃團年飯

新冠肺炎疫情重創演藝業，Gin Lee表示受到很大影響，「娛樂非必需品，大家都要捱，不知何時變回正常，全球都在經歷很多恐懼和未知。」

疫情下，Gin Lee已有一年半沒見家人，「父母年紀大，很掛念及擔心他們，那邊疫情也很嚴重。第一次跟父母、家姐、姐夫分開過年，很心悒。」她又謂：「因為家姐和姐夫在吉隆坡，父母在馬來西亞，而我則在香港。當時我們約定下午八時在三地一起開FaceTime吃團年飯，其實很難過。」

期望疫情盡快過去，大家的生活回復正軌。

▲ Gin Lee很想念家人。（IG圖片）

記者：梁樂欣

同場加映：Gin Lee專訪