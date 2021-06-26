【疫苗獎賞】已完成疫苗港人可搶先坐水上的士　營辦商派逾300張免費船票

▲ 水上的士於7月1日起試運啟航。（Hong Kong Water Taxi圖片）

於維港內航行的觀光綫「水上的士」，7月1日晚上起以試辦形式投入服務，「水上的士」短途線全程需時70分鐘，有3個站點包括紅磡、尖沙咀和中環。試辦初期由7月3日起，每周六會試辦一班，於晚上7時20分在紅磡開出，成人全程票價為48元。

營辦商富裕小輪稱，為進一步支持政府疫苗接種計劃，鼓勵市民盡快接種，富裕小輪將於7月至9月期間推出「疫苗接種鼓勵計劃」，以先到先得形式，向已完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民，送出「水上的士」全程船票，包括2021年7月1號晚上7時20分特別航班全程船票60張，及其他時間每航班送出全程船票20張。

合資格人士可通過「水上的士」熱線電話2994-8155進行登記並領取船票。有關計劃詳情，可瀏覽「水上的士」官方網站及官方fb。

另外為慶祝香港回歸中國24周年，「水上的士」於7月1日晚上6時安排一個航班邀請業界嘉賓參加，並於晚上7時20分提供一個特別班次，由紅磡（南）渡輪碼頭開出。至於7月乘搭全程「水上的士」的乘客，也可獲贈精美紀念品乙份。

「水上的士」紅磡（南）渡輪碼頭服務中心將於2021年7月1日上午10點開始售賣當日航班船票，網上及電話售票將由6月26日中午12時起開始提供服務（目前網上只預售全程票價船票）。

「水上的士」引入全新船舶，提供育嬰室、行李架、便攜式手機充電器等設施；配有全空調客艙、Wi-Fi、三語語音導賞；致力為乘客提供最舒適的維港遊服務。

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責任編輯：吳卓峰