【雷霆21】警方粵港澳反罪惡行動拘捕868人　檢獲逾600萬元毒品

警方由今年6月6日起進行一項代號「雷霆2021」的大規模粵港澳三地聯合反罪惡行動。截至6月18日，香港警方共拘捕868人，檢獲毒品和涉及非法活動的貨物總值超過1,100萬港元。



三地警方一直不遺餘力打擊三合會及有組織犯罪活動，特別針對跨境犯罪集團。「雷霆2021」是以情報為主導的聯合執法行動，目的是打擊三合會及有組織犯罪集團的非法活動、瓦解跨境罪行及斷絕犯罪份子的收入來源。



截至6月18日，香港警方共搜查542個場所，包括酒吧、遊戲機中心、網吧、派對房間及住宅單位等，並拘捕868人，他們涉嫌干犯與三合會及毒品有關的罪行，包括非法入境、非法賭博、收受賭注、刑事毀壞、勒索、傷人及管有攻擊性武器等罪行。被捕人包括597名男子及271名女子，年齡介乎13至84歲，當中31人為內地人士，49人為非華裔人士。香港警方同時亦檢獲市值超過600萬元的毒品及精神科藥物，包括大麻、氯胺酮、可卡因、冰毒、海洛英及藍精靈等。

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責任編輯：蘇文軒