【TOPick診症室】中年男士常腰痛以為休息不足　求醫後揭患晚期前列腺癌

▲ 養和醫院臨床腫瘤科名譽顧問醫生潘明駿拆解治療癌症新技術。

腰酸背痛是不少都市人都有的問題，但原來可能是因為患細胞已擴散至背部位置！曾有一名50多歲的男士經常出現腰痛及骨痛，本以為只是休息不夠而致，後來發現是患上前列腺癌，並已經擴展至其他部位。養和醫院臨床腫瘤科名譽顧問醫生潘明駿表示，早期前列腺癌單靠病徵是很難確診，建議55歲或以上男士，如出現小便有困難、尿頻，而家族中曾有人患上前列腺癌，應定期做檢查和求早求醫。

潘明駿在接受TOPick訪問時指出，早期前列腺癌可以沒有徵狀，本港確診患者中位數為55歲或以上，他們或可能會同樣有前列腺肥大的徵狀，例如是尿頻、經常有夜尿情況、小便困難等，有關病徵可能會導致出現小便流血，而晚期的前列腺癌症更有機會會轉移至骨部，出現骨部疼痛。

他在臨床上曾遇過一名50多歲男患者，時常出現腰痛及骨痛，本以為是休息不夠而致，求醫後發現確診患上前列腺癌，且癌指數已高達數千，屬晚期癌症。

潘解釋，很多人在持續出現腰痛及骨痛時，因工作忙碌而延遲求醫，導致病情漸趨嚴重。患者其後接受荷爾蒙抑制治療，抑制男性荷爾蒙刺激前列腺癌增生，另透過化療及標杷治療等可幫助患者延長壽命；另有少於一成的患者的家人曾經患病，建議有關人士及肥胖人士要特別留意。

在治療方面，初期患者可利用最新的治療方法，大大減少放射治療的次數，另減少直腸在電療時受傷的機會，密切留意7月5日晚10時在HKET TV健康台播出的《TOPick診症室》。

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記者：郭詩詩