  • 31°C
香港時間 : 2021705日 (週一) 18:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TOPick診症室】中年男士常腰痛以為休息不足　求醫後揭患晚期前列腺癌

社會 16:53 2021/07/05

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

養和醫院臨床腫瘤科名譽顧問醫生潘明駿拆解治療癌症新技術。

腰酸背痛是不少都市人都有的問題，但原來可能是因為患細胞已擴散至背部位置！曾有一名50多歲的男士經常出現腰痛及骨痛，本以為只是休息不夠而致，後來發現是患上前列腺癌，並已經擴展至其他部位。養和醫院臨床腫瘤科名譽顧問醫生潘明駿表示，早期前列腺癌單靠病徵是很難確診，建議55歲或以上男士，如出現小便有困難、尿頻，而家族中曾有人患上前列腺癌，應定期做檢查和求早求醫。

潘明駿在接受TOPick訪問時指出，早期前列腺癌可以沒有徵狀，本港確診患者中位數為55歲或以上，他們或可能會同樣有前列腺肥大的徵狀，例如是尿頻、經常有夜尿情況、小便困難等，有關病徵可能會導致出現小便流血，而晚期的前列腺癌症更有機會會轉移至骨部，出現骨部疼痛。

他在臨床上曾遇過一名50多歲男患者，時常出現腰痛及骨痛，本以為是休息不夠而致，求醫後發現確診患上前列腺癌，且癌指數已高達數千，屬晚期癌症。

潘解釋，很多人在持續出現腰痛及骨痛時，因工作忙碌而延遲求醫，導致病情漸趨嚴重。患者其後接受荷爾蒙抑制治療，抑制男性荷爾蒙刺激前列腺癌增生，另透過化療及標杷治療等可幫助患者延長壽命；另有少於一成的患者的家人曾經患病，建議有關人士及肥胖人士要特別留意。

在治療方面，初期患者可利用最新的治療方法，大大減少放射治療的次數，另減少直腸在電療時受傷的機會，密切留意7月5日晚10時在HKET TV健康台播出的《TOPick診症室》

同場加映，新手媽媽餵母乳6大難題，兒科專科醫生拆解謬誤：

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

相關文章

【TOPick診症室】年輕老師失聲揭聲帶長繭　專家指熱敷按摩頸部助聲帶放鬆
12:50 2021/06/14
【TOPick診症室】年輕老師失聲揭聲帶長繭　專家指熱敷按摩頸部助聲帶放鬆
【TOPick診症室】空氣污染及塵蟎易誘發哮喘　有患者忽視服藥突發病入ICU
22:54 2021/06/19
【TOPick診症室】空氣污染及塵蟎易誘發哮喘　有患者忽視服藥突發病入ICU
【TOPick診症室】新手媽媽餵母乳6大難題　兒科專科醫生拆解謬誤
15:56 2021/06/26
【TOPick診症室】新手媽媽餵母乳6大難題　兒科專科醫生拆解謬誤

你可能感興趣

【TOPick診症室】年輕老師失聲揭聲帶長繭　專家指熱敷按摩頸部助聲帶放鬆
12:50 2021/06/14
【TOPick診症室】年輕老師失聲揭聲帶長繭　專家指熱敷按摩頸部助聲帶放鬆
【TOPick診症室】空氣污染及塵蟎易誘發哮喘　有患者忽視服藥突發病入ICU
22:54 2021/06/19
【TOPick診症室】空氣污染及塵蟎易誘發哮喘　有患者忽視服藥突發病入ICU
【TOPick診症室】新手媽媽餵母乳6大難題　兒科專科醫生拆解謬誤
15:56 2021/06/26
【TOPick診症室】新手媽媽餵母乳6大難題　兒科專科醫生拆解謬誤
肥胖 化療 電療 導航 治療 醫生 癌症 前列腺癌 腰痛

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶