【非法收債】新界南警區打擊非法收債行動　拘捕15人

▲ 警方召開記者會，交代案情。（黃傑偉攝）

警方新界南總區於今個月21至25日，展開打擊非法收債代號「壁烽」行動，行動中拘捕11男4女共15人，被捕人年齡介乎15至58歲。

警方指新界南今年1月至5月，共錄得347宗涉及非法收債案件，案件包括刑事恐嚇刑事毀壞及已過高利率推出貸款，案件比較往年同期上升5成，情況令人關注。

新界南聯同沙田、葵青、荃灣及大嶼山警區，於6月21日至25日展開一年5日代號「壁峰」打擊行動，拘捕15人，包括11男4女，年齡介乎15至58歲，被捕人涉嫌干犯27宗，於香港各區非法收債案件。包括刑事毀壞、管有任何物品意圖摧毀財產罪、無牌經營放債人業務、違反放債人放債條例、以過高利率貸出款項及洗黑錢等，被捕人包括負責放數及收數行動組成員，接收還款戶口持有人及財務公司負責人、董事及職員。

行動中檢獲大批證物，包括手提電話，借貸文件、犯案時所穿衣物及犯案工具，包括紅油，手套及膠水等。案件涉及21名受害人，涉款60萬。

其中警方上個月收到馬鞍山一個商場保安人員報案，指有兩名男子形跡可疑，警方到場於男子隨行物品內，搜出石頭、紅油、手套及膠水等可用作摧毀財產工具，警方於是以管有工具可作摧毀財產拘捕兩名男子，沙田警區反三合會行動組接手案件，調查發現兩人另外涉及4宗，分別4至5月於馬鞍山、東涌、堅尼地城及北角刑事恐嚇及刑事毀壞案件，經深入調查後警方於6月23日「壁烽」行動中於牛頭角以串謀刑事毀壞及串謀刑事恐嚇，再拘捕兩名分別15及24歲男子，涉嫌招攬早前被捕兩名男子參與案件，並提供紅油作犯案工具，同日警方於黃大仙，以無牌放債、以過高利率放債及洗黑錢拘捕一名48歲男子，被捕男子涉嫌於今年3月以電話coldcall形式接觸案中借貸人，以每個月300元利息貸出3,000元貸款，借貸人還清款項後，男子以發現借貸人與其他借貸公司有借貸為借囗，而借貸人索取一萬元罰款，借貸人無力償還於是報警求助警方發現借貸款項年利率達1200％，遠超出正常年利率。

警方葵青警區亦於6月21日鎖定一間位於旺角放債公司，放債公司委託一間追數公司作收債行動，警方於全港多區拘捕5名骨幹人士，包括公司董事、經理、職員，追數公司主持人及追數成員，涉嫌違反放債人條例及串謀刑毀，行動中檢獲電話、借貸合約及收債年表。

調查發現兩間公司涉及多宗非法收債案件，財務公司會以電話接觸借貸人，當借貸人無力償還款項時，追數公司會以恐嚇及刑事毀壞手段逼使受害人還錢。追數公司會於網上以不需工作經驗，高回報招攬行動組成員。案件仍在調查中，警方不排除再有多人被捕。

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責任編輯：黃傑偉