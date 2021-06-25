【耆英晚年】理工老年學教授曾往新加坡制訂老年政策 計劃退休財政+健康+朋友缺一不可

▲ 理工老年學教授錢黃碧君桃李滿門，最開心是得到學生的認同。

年老難免與死亡拉上關係，但能夠開懷地談－－「祝你死得好」，直面衰老與死亡－－「感恩還活著」，相信非幾十年來一直浸淫在老年學的錢黃碧君（Teresa）莫屬。曾任理大應用社會科學系實務教授（老年學）及活齡學院創院總監，雖然退休已經3年，但Teresa仍毋忘初心－－服務老人家。

對於服務長者的一片熱誠，Teresa並非三分鐘熱度，早於讀書時代已萌芽。「我中學讀聖母書院，附近就有醫院、孤兒院、老人院。我記得有一年聖誕節，我們一班聖母軍去醫院探訪，我見到一個坐在輪椅上的婆婆，對我們不瞅不睬。」但Teresa並沒有放棄，持續探了她兩個月，後來才知道她是寡母婆，辛苦打3份工養活10個仔女，誰知如今自己病了，竟然一個也沒有來探望她。「她好唔開心，覺得為何天要這樣對待她？她仇恨世界，也仇視任何人。」

Teresa因持續探訪，漸漸和這位婆婆建立了關係。有一天婆婆捉著她的手說：「我現在在世上有你一個朋友了。」不久，婆婆過身了，這段短暫的友誼對Teresa影響深遠。

為何有人咁唔開心，只有一個朋友呢？從那時起，我只是單純希望，每一個人離開這個世界的時候，不需要帶著任何仇恨，都可以開開心心，沒有甚麼遺憾。

於是，Teresa的生涯規劃，便從護士及社工中選取，而因為她怕血，結果她選擇了讀社工。

「那年代，在浸會讀社工是無老年學的，我畢業出來工作，在社區中心（還未有老人中心）成立老年小組，也只是搞下康樂活動，消磨時間，根本不識做。」後來Teresa得到獎學金，到夏威夷讀老年學碩士，這才開始她漫長的老年學生涯。

▲ Teresa最初在香港做社工，在社區中心成立了長者小組，帶領一班長者去旅行。（圖片：被訪者提供）

完成碩士課程，Teresa不久就結婚。丈夫被派到新加坡工作，嫁雞隨雞，Teresa也移居到新加坡。那是80年代，她僥倖加入了李光耀的新加坡總理公署，幫手製訂全國的老年政策，那時候向國民提出45歲就準備退休，全國嘩然。

其實我讀老年學的時候，已開始準備退休。

由社工變教授可以幫到更多人

因為跟隨先生在外地工作的緣故，Teresa在新加坡及紐約總共住了10多年，回到香港後，由社工變教授，並非是Teresa當初的意願。

我一直喜歡做前線，後來機緣巧合入了理工。後來想，如果我做社工，一個人只能幫到10個人，但如果我培訓100個學生，那麼每一個學生又可幫到10個人，這樣就可以幫到更多人了。

▲ 在新加坡工作時，Teresa出席退休計劃的講座。（圖片：被訪者提供）

雖非所願，但Teresa也很感恩一生人能夠做到自己的夢想，就是為長者服務，而2010年在理工大學成立活齡學院，可以說是一個里程碑。「以前我讀老年學是以補救性為主，病弱的就幫助他們；但今時今日，則是以預防性為主，未老未病就要準備，避免引起醫療上的沉重負擔，不然不能應付到老齡化。」Teresa輕而易舉就能羅列一些數字：「現在6個人有1個是65歲以上，佔人口18%，估計20年後，3個人就有1個是老年人。」

是故活齡學院成立後，除了研究、教學外，Teresa提倡一定要實踐。「好像物理治療系有一位教授，研究坐式太極如何幫助輪椅及殘弱的朋友。於是我便叫他培訓50位活齡學院的義工，然後讓他們去30幾間老人院教長者及培訓老人院的同事，這樣不單長者有得著，連義工也很有滿足感。」

▲ 香港理工大學活齡學院暑期體驗大學課程的畢業典禮。（圖片：被訪者提供）

Teresa也留意到女性的平均壽命比男性長（88歲vs 82歲），就好像她丈夫比她大幾歲，她預計自己有10年要過獨立的生活。這些因素加起來，令她10年前成立詠翔，一個專為女性而設的組織，希望建立一個網絡，可以互相扶持及鼓勵。

女性一生都為別人、為仔女、為家庭而活，是時候為自己做一點老年的準備，幫到自己之餘，又可以服務其他人。

今年是詠翔10周年紀念，特別舉辦了「香港傑出活齡女性選舉」，表揚致力為建設香港，特別在疫情下仍能啟迪別人的活齡女性，截止日期是7月31日。

退休：財政、健康、朋友缺一不可

退休後好像停不下來的Teresa，兩年多前又與一班有心人成立了精神健康資訊匯（MIPCRC），一個為需要照顧「精神行為能力缺失人士」 (MIP) 的家人和專業人員提供相關的服務資訊，也向社會大眾推廣「精神行為能力」的重要性。

英國有研究指如果一退休就甚麼不做，會一下子適應不到，無所事事，又無人生方向，容易出現Retirement Death Syndrome，一退休就死了，因此我會循序漸進退下來，不會一下子就退。

▲ Teresa說自己已做好平安三寶，包括一、預設醫療指示；二、預先簽持久授權書，當不幸患上認知障礙症，家人仍可動用其資產；三、訂立遺囑。（攝影：黃建輝）

Teresa認為退休的三樣元素：財政、健康、朋友，都是需要時間儲備。「我有讀營養學，我對食是很理性的。不喜歡吃的，但知道有益，都會食。像我喜歡吃提子、榴槤、香蕉，但糖份高，會少吃；如果午餐吃菜少了，晚餐就會吃多一點，會計算自己吃了甚麼。」

由於Teresa家住西貢，附近就有許多山巒，她就像晨運般，每周都會行三、四次。不要看她嬌滴滴，其實她是運動健將，當年她在浸會大學讀書時，是屬於校隊，短跑、跨欄、藍球、跳高、跳遠，樣樣皆能，所以現在除了行山，也會打草地滾球、乒乓球、網球，她還打算學唱歌、跳舞。「我不怕老，只是怕病，我無三高，甚麼藥也不用食。」

▲ 不要看Teresa嬌滴滴，其實她是運動健將，當年她參加浸會大學的校隊，就得了總冠軍。（圖片：被訪者提供）

財政方面，她與丈夫獨立處理財政。她雖然不擅長投資，但也懂得分散：定期、股票、基金、債券、保險等。

以前我多買收息股票，長線放係不用理，但現在多了時間，策略不同，也會留意新股，可能會多了買賣。因為我是研究認知障礙症，很相信終身學習，學習新事物，其實學甚麼也可以。

性格隨和的Teresa，人緣極佳，她粗略統計過，20年教學生涯，教過3,000名學生。「識朋友不能只是同輩，因為會一個個走了，需要與不同年齡層的人做朋友，所以我的學生新年都會來探我。」Teresa指快樂其實很簡單，只要在街上碰到人說：「我是你學生！」就感到很開心。「我經常遇到這情況，像去NGO開會，總有人走過來說：我是你學生，雖然我未必認得他們，但抽絲剝繭，大概會知道他們在那裏上過我的堂。」

Teresa說有一次去參觀慈山寺，在儲物櫃那裏遇到一位義工，竟然也是她學生。

我問她是哪年？哪間學校上堂？竟然是20年前的事，那天我戴著口罩，她都認得我，令我好感動，開心了一整天。

▲ 在慈山寺巧遇學生義工。（圖片：被訪者提供）

她覺得作為老師，教書時學生明白、願意發問，已經感到很欣慰。

我是一名天主教徒，我覺得自己很幸運，一生都很順利，身邊有許多朋友支持，所以我習慣了每天睡前都感恩，為一天所發生的事，無論是好與壞都感恩。我很懂得處理自己的情緒，不開心都是容許自己只是傷心一日，第二天起身又是新的一天。

記者：何小雲