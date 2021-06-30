【名媛育兒】從小教3名子女學會珍惜　校董媽媽蔡加敏sales上身應對女兒青春期

出生在豪門家庭的孩子必定讀國際學校？今集《湊得輕鬆啲》邀請到安基司教育集團執行校董兼行政總監蔡加敏，分享培育子女的心路歷程。

蔡加敏（Carmen）既是幼稚園的校董，也是三孩之母，女兒今年13歲，兩個兒子則分別是10歲及8歲。三姐弟入讀3間不同的小學，Carmen解釋，她相信每個小朋友都是獨一無二，要因材施教，三姐弟性格各異，因此在挑選學校甚至課外活動時，她會因應小朋友的特質去挑選。

Carmen續稱，女兒是第一個出世，她形容女兒是「試驗品」，聽到朋友說哪種活動好便去學習，高峰期曾學10個興趣班。

聽到邊度學嘢好就會帶佢去試、去學，大女較活躍細個會帶佢學跳舞、唱歌等，高峰期學10種興趣班，但因為唔係逼佢考取資格，所以大女都好開心好投入，好似每日去唔同地方玩咁！

雖然Carmen自小讀國際學校，但她卻為女兒報讀傳統官津女校，後來發現女兒性格外向且活躍，中學時轉讀國際學校，「國際學校的模式較適合佢，都係試過同觀察過先知」。

大兒子各項發展較全面，且表達能力較好，她為大兒子報讀傳統直資男校，雖然學校是傳統教學，但學校多運動和活動，「阿仔都讀得好開心」；至於小兒子，她考慮到表達能力較弱，則為兒子報讀活動教學模式的國際學校，「讓佢有多啲表達的機會。」

與子女的關係似朋友

談到如何形容自己與子女的關係。Carmen坦言，女兒今年13歲正值青春反叛期，好有主見，不可以硬踫硬，「對她我就像推鎖員，要sell佢聽我嘅建議。」

我有時仲會出動到朋友，叫佢朋友以朋輩身份同佢溝通，當然我就係同大女似朋友咁，所以先認識到佢嘅朋友。

兩個兒子好動且喜歡運動，她會陪伴他們打籃球、游水、踢足球，「我唔係夾硬去，而係我真係好投入去同佢哋玩，而細仔就好sweet ，好識得關心我。」無論自己日常工作多忙，她都盡量回家陪子女吃晚飯，並在睡覺前陪子女聊天，維持親子關係。

子女都出身富貴之家，Carmen表示從小教育子女學會珍惜，兒子的東西破損了，她不會立即買新的，要求兒子自行處理，假如無法修理或的確有需要更換，便會要求子女用自己的積蓄購買。

她再分享，女兒10歲時曾經開班教人整鬼口水，全程一手一腳做策劃，她則從旁協助給予意見，最後賺到少少盈利 。

呢個經驗切實地讓大女知道搵錢的過程、困難，從中學懂珍惜、理財！

除了學業成績外，她最重視子女在STEAM方面能力，目的是培養思考能力、創意能力。她也自小要求子女要有愛心，自己也經常帶子女投入義工服務，例如賣旗、探訪保良局兒童院等。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ



【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD

記者：鄺嫻