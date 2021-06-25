【Staycation優惠】JW萬豪酒店推出夏日宅度假住宿優惠　 每房$3,080包4位入住相連客房+$1,200餐廳消費額

▲ 香港JW萬豪酒店推出夏日宅度假旅程，兩種夏日住宿優惠適合不同客人。（酒店提供）

暑假將近，香港JW萬豪酒店推出兩款夏日宅度假旅程，無論與家人享家庭樂或相約閨密好友盡情吃喝玩樂，都可享住宿優惠。

(1) JW雙倍喜悅夏日住宿優惠

住宿優惠由7月1日至31日，每晚由$3,080起，包括最多4位入住兩間相連客房一晚，有一間特大床房及一間雙床房；周一至四入住更可延長住宿至24小時，入住兩晚或以上可免費升級至海景客房。

另可享JW咖啡室自助早餐4位、$1,200餐飲消費額，可於入住期間於酒店餐廳或客房內享用餐膳、於客房免費享用精選紅酒一瓶。

▲ JW雙倍喜悅夏日住宿優惠，每位登記入住的賓客可獲贈$800以上的6件裝VALMONT柔膚體驗套裝。

每位登記入住的賓客均可獲贈價值$800以上的6件裝VALMONT柔膚體驗套裝，並可於VALMONT太古廣場Harvey Nichols美容專櫃免費尊享價值$1,525的20分鐘手部護理服務連3件裝護膚體驗套裝，每組相連客房最多可獲柔膚體驗套裝4份。

訂房連結：https://bit.ly/JWDoubleHappinessStaycation

▲ 入住JW酒店，可在酒店餐廳或客房內享用餐膳。（酒店提供）

(2) JW逍遙夏日住宿套餐

住宿優惠期由即日起至8月31日，每房每晚由$1,880起，包括入住酒店豪華客房一晚，於周一至四入住更可延長住宿至24小時，另可享JW咖啡室自助早餐2位、$800餐飲消費額，於入住期間在酒店餐廳或客房內享用餐膳。



訂房連結：https://bit.ly/JWSummerDelights

記者︰黃依情