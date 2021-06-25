  • 27°C
香港時間 : 2021625日 (週五) 19:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Staycation優惠】JW萬豪酒店推出夏日宅度假住宿優惠　 每房$3,080包4位入住相連客房+$1,200餐廳消費額

休閒消費 17:44 2021/06/25

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

香港JW萬豪酒店推出夏日宅度假旅程，兩種夏日住宿優惠適合不同客人。（酒店提供）

暑假將近，香港JW萬豪酒店推出兩款夏日宅度假旅程，無論與家人享家庭樂或相約閨密好友盡情吃喝玩樂，都可享住宿優惠。

(1) JW雙倍喜悅夏日住宿優惠

住宿優惠由7月1日至31日，每晚由$3,080起，包括最多4位入住兩間相連客房一晚，有一間特大床房及一間雙床房；周一至四入住更可延長住宿至24小時，入住兩晚或以上可免費升級至海景客房。

另可享JW咖啡室自助早餐4位、$1,200餐飲消費額，可於入住期間於酒店餐廳或客房內享用餐膳、於客房免費享用精選紅酒一瓶。

JW雙倍喜悅夏日住宿優惠，每位登記入住的賓客可獲贈$800以上的6件裝VALMONT柔膚體驗套裝。

每位登記入住的賓客均可獲贈價值$800以上的6件裝VALMONT柔膚體驗套裝，並可於VALMONT太古廣場Harvey Nichols美容專櫃免費尊享價值$1,525的20分鐘手部護理服務連3件裝護膚體驗套裝，每組相連客房最多可獲柔膚體驗套裝4份。

訂房連結：https://bit.ly/JWDoubleHappinessStaycation

入住JW酒店，可在酒店餐廳或客房內享用餐膳。（酒店提供）

(2) JW逍遙夏日住宿套餐

住宿優惠期由即日起至8月31日，每房每晚由$1,880起，包括入住酒店豪華客房一晚，於周一至四入住更可延長住宿至24小時，另可享JW咖啡室自助早餐2位、$800餐飲消費額，於入住期間在酒店餐廳或客房內享用餐膳。

訂房連結：https://bit.ly/JWSummerDelights

記者︰黃依情

相關文章

【酒店優惠】半島staycation優惠預訂今日最後　$2,021起包早餐下午茶第二晚半價
12:53 2021/05/20
【酒店優惠】半島staycation優惠預訂今日最後　$2,021起包早餐下午茶第二晚半價
【酒店住宿】康得思酒店 × 朗豪坊推療癒Staycation　朗豪坊化身日常療癒所體貼身心靈健康
10:18 2021/06/15
【酒店住宿】康得思酒店 × 朗豪坊推療癒Staycation　朗豪坊化身日常療癒所體貼身心靈健康
【酒店Staycation】KKday限時優惠 3折預訂奕居每位$1,318起包早餐及消費額
11:31 2021/06/18
【酒店Staycation】KKday限時優惠 3折預訂奕居每位$1,318起包早餐及消費額

你可能感興趣

【酒店優惠】半島staycation優惠預訂今日最後　$2,021起包早餐下午茶第二晚半價
12:53 2021/05/20
【酒店優惠】半島staycation優惠預訂今日最後　$2,021起包早餐下午茶第二晚半價
【酒店住宿】康得思酒店 × 朗豪坊推療癒Staycation　朗豪坊化身日常療癒所體貼身心靈健康
10:18 2021/06/15
【酒店住宿】康得思酒店 × 朗豪坊推療癒Staycation　朗豪坊化身日常療癒所體貼身心靈健康
【酒店Staycation】KKday限時優惠 3折預訂奕居每位$1,318起包早餐及消費額
11:31 2021/06/18
【酒店Staycation】KKday限時優惠 3折預訂奕居每位$1,318起包早餐及消費額
Staycation 著數優惠 飲食優惠 付款優惠 住宿 酒店 早餐 美容 餐飲 玩樂

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶