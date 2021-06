MESSIKA著名巴黎珠寶世家　開設首間香港專門店將珠寶時裝化

▲ Desert Bloom River耳環採用掛耳式設計,然後如瀑布後散下($350,000);戒指跟手鏈由一條鑽石鏈相連,將高級珠寶滲入高級訂製服的設計理念,($478,000);女性化的頸鏈設計靈感來自河流,共鑲有22.13卡鑽石($1,039,000)。(品牌提供)

成立只有16年的著名巴黎經典鑽飾世家MESSIKA,人氣絕不遜於其他業界的老牌,並得到不少荷里活名人追捧,如巨星Lady Gaga、Beyonce、Julia Roberts、超模Gigi Hadid及Bella Hadid等等,品牌今年3月甚至找來潮流icon兼品牌好友Kate Moss,聯手設計一個相當破格的高級珠寶系列,的而且確,向來以「時尚鑽石珠寶」概念為設計宗旨,堅持令遙不可及的鑽石演變成時尚打扮的一部份,是令MESSIKA能夠在眾多百年歷史品牌當中突圍而出的原因之一。

▲ 首飾加入了公雞羽毛來襯托閃爍美鑽,鑲以梨形及欖尖形切割鑽石,共重19.2卡($955,000);同一系列的手鏈($420,000)及耳環($164,000),分別鑲有9.75及2.92卡鑽石,而所有首飾的羽毛都可以拆下。(品牌提供)

▲ 較為入門的選擇有白金、玫瑰金及黃金的Move Uno戒指。($41,500)(品牌提供)

▲ Snake Dance頸鏈的造型的確令人聯想到一條在扭動的靈蛇,頸鏈鑲有16,96卡鑽石,包括58顆梨形鑽石及448明亮式切割鑽石。(732,000)(品牌提供)

▲ MESSIKA去年首度進駐香港市場,並於海港城開設全亞洲最大的旗艦店。(品牌提供)

女承父業

MESSIKA去年年底於海港城開設全亞洲最大的旗艦店,創辦人及創意總監Valerie Messika,其父親Andre Messika為國際知名鑽石經銷商,至今擁有近40多年鑽石貿易經驗。深受父親啟發的Valerie,一步步豐富自己的專業鑽石知識,在2005年成立自家的品牌,並在巴黎市中心開設了首家高級珠寶工作室。

▲ Move系列的Move Noa戒指,有白金及黃金,中間的3顆鑽石會隨著身體的擺動滑行,另有3顆鑽石垂直排列的款式。($41,500-$71,600)(品牌提供)

Valerie以自身經歷為設計靈感,創作顛覆傳統,希望突出當今女性的個人風格。MESSIKA的珠寶強調其簡約的設計及閃爍的效果,型格時尚之餘亦講求實用,因此可塑性相當高。Valerie在傳統的工藝製作中加入創新的科技,好像Move系列以流動式鑲鑽為亮點,創作靈感來自她童年時與父親一起研究鑽石的回憶,她希望設計可模仿鑽石在父親手中流動的情景並凸顯出鑽石在轉動時折射的光芒,首飾中的3顆鑽石被安置在特別的軌道結構上,並會隨著身體的擺動滑行,而3顆鑽更象徵著父女間昨天、今天和明天的愛。

▼ 點擊圖片放大

至於另一名為「Born to be Wild」的系列,則啟發自大自然的生態環境,令人聯想到騎著野馬無拘無束在沙漠上奔馳,首飾特別加入了較另類的物質如羽毛、木材等大自然元素,希望拉近佩戴者與自然界的距離,而這亦是Valerie的寫照︰「我喜歡旅遊,好能逃離一下……我希望為「Born to be Wild」系列間接注入一份逃離的心情……」

地址︰尖沙咀海港城海洋中心2樓237號鋪(3113 3292)

記者︰梁靜詩