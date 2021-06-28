【調教你毛孩】為愛犬進修專業課程工程師轉型訓犬師　改正毛孩壞行為先要調教狗主人

香港人愛養狗，卻不是每個主人都懂得和狗相處。大部分主人還是停留在如要狗聽話馴服，要用打罵方式來訓練。然而當了多年犬隻行為顧問及訓犬師的蔡易儕卻不認同，「其實教狗如教人一樣，用獎勵方法令狗學習好行為，比起用懲罰阻止狗的壞行為，會來得快和有效。」

早在10多年前，蔡易儕(Eddie) 養了4隻Jack Russell Terrier (中譯積羅素 ，是㹴犬的一種，屬小型狗種)，因為其中有兩隻狗常常打架，弄到家無寧日，他用盡方法都不成。「那時我都有嘗試過給訓犬師，結果情況都是沒有改善。於是我上網搜尋關於外國的訓犬師資料，見到美國有些專業的認證課程可報，把心一横不如自己嘗試讀吧。」他笑言。

▲ Eddie和4隻愛犬相處了10多年，對牠們愛護有加。(被訪者提供)

Eddie本職是工程師，那時純粹是為解決愛犬的打架行為而親身上陣。豈料愈讀愈發掘箇中大有學問，「因為香港本身沒有機構或組織去承認訓犬師的資格，所以我們通常會參考外國資格，而我的資格是在美國考的。」他考取的是由美國專業訓犬師認證委員會(CCPDT)發出的認證專業訓犬師(CPDT-KA)專業資格，需要每3年Recertification 一次。

由興趣轉職業

當他考取到資格後，很樂意與人分享，故常到各種愛護狗隻的機構當義工，「既然學習了這麼多訓練狗隻的知識和技巧，都需要實習下，做下義工，何樂而不為？」他解釋。

漸漸多了朋友和機構找他幫忙，而他亦有繼續進修這方面的知識，慢慢地由興趣發展到現在是全程投入。「這也是我始料不及的事，我想好大原因是起初沒有把訓練狗隻當成是賺錢工具，而是滿有熱誠的去做。說個笑話你知，最先我幫朋友，或朋友的朋友從沒有想過要收一毛錢。但後來竟有朋友向我反映說如我不收錢，即意味著我其實是『冇料到喎』。」他笑著說。

於是，Eddie幾年前便正式成立訓犬公司，工程正職和訓犬兼職身份互調，「我都怕『餓死老婆瘟臭屋』，所以最初都不敢太進取，只是在Facebook設立公司專頁和網頁而已，怎知在一傳十、十傳百的介紹下營運到現在。」

▲ Eddie養的愛犬分別由左至右的忌廉 (16歲)、梳打、麥皮、牛奶妹(15歲)，中間兩隻已過身。(被訪者提供)

沒有無可救藥的狗

他現在的客人階層種類多元，上至富豪、明星、中產、年輕夫婦，獨居男女，甚至劏房客都有，他說盡量不會揀客或揀狗種，就是本著相信沒有無可救藥的狗，沒有冥頑不靈的狗種，也沒有無法矯正的行為。

「我學習的知識中除了是專門的實用技巧外，很大部分是心理學。雖說狗隻有本身的性格，但更多時候的行為轉變卻是取決於主人的態度變化。因為他們之間的關係最是親近，以我過往的兩隻狗為例子，當我看到牠們打架，我只會兇惡地打罵牠們，發覺只是一時湊效，很快又會再打過，而且一次比一次打得更狠。」Eddie憶述說。

後來，他讀過訓犬心理後，嘗試了解牠們的心理，才知道原來牠們常處於緊張狀態下，這是感到壓力的後遺症，而牠們有這種壓力，正是來自Eddie本人。「當中還有很多原因，而緊張是主因，有壓力就是我常怒罵牠們，牠們需要找對象渲泄，剛好遇著對方處於同一狀態，牠們便一觸即發。」

主人要願意改變看法

當Eddie願意改變對待牠們的方法，再配合適當的訓練後，兩隻狗狗的打架行為亦沒有再出現。「所以說許多時其實是要『教』主人，要讓主人多認識自己的狗狗性格後，改變自己對狗的固有態度，再配合一些針對性的實用訓練方法，才可以事半功倍。」

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提到壓力，他說原來有不少狗隻的確容易感到有壓力，而洐生出「壞行為」，只要主人稍加留意牠們日常一些微小的行為或動作，也會覺察到，「先說一些較明顯的『壞行為』，如常搗亂家中物件，即咬爛鞋、隨處便溺或向人亂吠等，但大家可能估不到的會是常打呵欠或常抓癢都會是牠們不安的表現。當主人注意到牠們這些『壞行為』後，先要想想會是甚麼環境令牠們出現了這些『壞行為』呢？老實說，我在接到主人柯打後，我都要先和主人溝通過他們和狗隻的日常相處情況，才可了解到為何會有這樣的變化，才可對症下藥地進行矯正訓練。」

他知道有不少主人想做狗隻訓練的目的是要樹立其主人的威嚴，這是他不認同的。從事這行多年後，Eddie 的得著是希望藉訓練狗隻的工作，能建立起主人和狗之間的溝通管道，繼而解決主人對狗不滿意的壞行為，進一步地增進他們之間的關係，讓兩者的生活能快樂和融合。

記者：郭秀芳