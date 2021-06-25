陳柏宇全新專輯《53FPS》面世　搶先與粉絲欣賞新專輯分享製作點滴

▲ 陳柏宇推出全新專輯《53FPS》。

陳柏宇（Jason）籌備1年多的全新專輯《53FPS》，在今日（6月25日）面世。在專輯推出市場前舉行《MOOV優先場 - 陳柏宇》活動，讓近百位粉絲率先欣賞碟中新作，Jason除在現場獻唱從未曝光的新歌《結》之外，又與粉絲互動，一起渡過一個歡樂晚上。

Jason在開場時現場演唱碟內收錄歌曲《感情這回事》，之後由司儀邀請新碟幕後功臣、監製Edward Chan 及 參與碟內編曲的音樂人 Ariel Lai、包辦全碟歌詞與概念的填詞人陳詠謙等一起與 Jason 談製作專輯的趣事。

挑戰不同曲風

他們透露，因為新歌是逐首製作，而且是錄完一首才接下一首，所以花的時間比一般專輯更長。

此外，幕後團隊大爆今次Jason因為得到一本「秘笈」，故他很想趁機想挑戰不同的演釋方法及曲風，Jason更在收到陳詠謙的歌詞後，向對方提出希望可改詞去配合音韻，儘管很有難度，但陳詠謙都依然努力讓Jason圓願。

怎料出來的效果與預想有點落差，Jason 笑言想試新嘢卻變成考起自己。幸好經修改後，終錄出一個大家都滿意的版本。

回答問題滔滔不絕

今次《53FPS》的另一焦點，是Jason與團隊安排碟內收錄歌曲的各個 MV 串連成一個故事，而為了昨晚的活動，特地推出一個合輯，Jason 與專輯美術總盛 Kenji 與在場嘉賓一起觀賞。

此外，大會抽選幸運觀眾親自問Jason有關專輯的問題，已很久沒與粉絲見面的他發揮「陳伯」本色，講得興起時，滔滔不絕地回答，粉絲們聽得津津有味。Jason 另演唱了近期主打歌曲《純白》及碟內最後一首從未曝光新作《結》，每次完唱都獲粉絲報以熱烈掌聲。

此外，大會宣佈Jason自2006年出道至今，歌曲於MOOV上的點聽率衝破2900萬次，Jason並在粉絲的見證下接過這佳績的認證。

在活動結束後，Jason 把握機會與粉絲交流，無論是握手或合照都一一答應，Jason 更認出部份粉絲，親切地打招呼「好耐無見」，令粉絲們很感動。大家亦耐心排隊等候，秩序良好，Jason 亦確保滿足大家的要求後才離場。

他為今次的《53FPS》專輯如同一個病歷檔案，和應碟中瘋人院病人的主題，歌詞卡亦非普通印刷，要用隨碟附上的特製卡片才能看到，非常特別。