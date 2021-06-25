【大學排名】QS公布全球EMBA課程排名　科大與美國凱洛格合辦課程下跌至第3位

▲ 科大與美國凱洛格合辦課的EMBA程列第3位。（經濟日報資料圖片）

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）今日（25日）公布最新全球行政人員工商管理碩士（EMBA）課程排名，其中香港科技大學與美國凱洛格管理學院合辦的EMBA課程，今年微跌1位，居第3位；另外，中大獨辦課程下跌3位，排第20位。

QS自2017年起公布全球EMBA課程排名，分為合辦課程及獨辦課程兩部分，並以僱主評價、思維領導力、學員的行政經驗、多元化及就業表現5項指標評分。

上榜的合辦課程中，巴黎高等商學院、倫敦政治經濟學院和紐約大學斯特恩商學院合辦的Trium Global EMBA課程蟬聯榜首，連續兩年排第一位；第二位則為由倫敦商學院及哥倫比亞大學商學院合辦的EMBA-Global Americas & Europe課程；科大與美國凱洛格管理學院合辦的EMBA課程則下跌一位，排名第3。

根據網站評分，列首位的Trium Global EMBA課程總分為90.6分，第二位課程總分則為88.6分，科大合辦課程則是86.9分。科大合辦課程在各評分指標中，多元化的評分較低，得67.8分；最高則為僱主評價，得96.1分。

而港大與倫敦商學院及哥倫比亞商學院的合辦課程，亦由去年第5位輕微下降至第6位；港大與復旦大學合辦的IMBA課程則下降至第17位。

科大商學院表示，凱洛格－科大行政人員工商管理碩士（EMBA）課程於QS全球EMBA合辦課程排名中，過去數年名列前茅，穩守三甲之列，將會繼續積極培育具國際視野的商界領袖，讓他們為迎接未來新機遇作好部署。

至於獨辦課程方面，列首位為巴黎高等商學院（HEC Paris），第二位則為賓夕法尼亞州大學華頓商學院，第三位為IESE商學院。而中大的EMBA課程則由第17位下降至第20位。

中大商學院對排名結果表示歡迎，行政人員工商管理碩士課程（EMBA）排名榜結果基於多項評分指標，校方將會繼續審視課程在不同指標上的表現，秉承「結合傳統與現代，融會中國與西方」的理念，致力培育頂尖的管理人才，以迎合香港、中國內地和全球市場的需要。

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記者：黃悅晴