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【夫妻分床】睡眠習慣不同老婆建議分床睡　外母斥責女婿：係咪對唔住我個女

親子 18:37 2021/06/25

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一名港男大呻跟太太睡眠習慣不同，老婆建議分床睡，卻被外母發現斥責。

夫婦生活習慣不同需要磨合，有名港男表示跟老婆的睡眠習慣不一樣，床褥軟硬的偏好、起床的時間大不同，2人決定分床睡，可是外母無意之間發現，大鬧女婿虧待她的女兒。

該名港男22日（周二）在「香港討論區」發帖，他跟妻子同房分床睡，2人不覺得有問題，他解釋並非夫妻關係出現問題，單純只是睡眠習慣不同。

由於我鍾意瞓硬床多啲，而老婆瞓軟床多啲，同埋我早起身過老婆好多，佢有時都會投訴我起身動作太大嘈醒佢，所以今年開始我哋就分床瞓……

外母發現分床睡

分床睡的建議不是樓主提出，而是老婆建議，2人一起有共識試行，本來只是夫妻間事，怎料外母在沒有通知的情況下自己「無啦啦殺上嚟」，看見女兒跟女婿房竟然有2張床，她胡思亂想地質問︰

鬼殺咁嘈問點解我哋要分床瞓，問我係咪對唔住佢個女？仲話如果我哋唔瞓同一張床點算係夫妻。

單純睡眠習慣不同

外母可能聯想到2人感情冷淡，少了行房而影響生育抱孫計劃，甚至認為女婿有小三等，斥責他。樓主沒有多解釋，只是默默「食死貓」，暗地想說分床瞓係佢個女建議先。加上，他們當事人不覺有問題。

點解要咁樣干涉我哋嘅私人生活？我哋兩個都唔覺得有問題。

有網民留言提出不同建議，包括可轉用鴛鴦床褥，夫妻便不用分床睡而可滿足雙方的睡眠習慣。然而樓主問及鴛鴦床褥會否昂貴，並補充老婆也知道阿媽煩，所以一直不打算跟老人家提及分床睡，怎料最後被她知道。果然不出所料外母很麻煩，大吵大鬧騷擾到女兒及女婿。

樓主只想息事寧人，有感「得罪外母可能會更煩後果，唔好得罪女人」，並指出如果他跟老婆分房，「佢阿媽應該會跳制跳得好勁」，後果更不堪設想。

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責任編輯：王明芳

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