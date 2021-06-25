【校長專訪】執教鞭逾30載珍藏學生書信卡片　太古小學校長盼終身教學與孩子同行

▲ 太古小學校長陳綺梅執教鞭30多年，盼望終身教學，與孩子同行。

「我很喜歡與小朋友相處！」太古小學校長陳綺梅執教鞭30多年，每每談起學生，臉上總是堆滿笑容。從小立志當老師的陳校長，背後也有一位影響她深遠的老師，孜孜不倦地教學至102歲，她亦盼望自己能終身教學，與學生同行，並堅信教育可以改變小朋友。

陳綺梅校長自言生於一個不富裕的家庭，她是七兄弟姊妹中排行最小的細妹，爸爸是造船木匠，小時候一家就住在船廠上的小屋，那是需要擔水的日子。直至陳校長幾歲大時身體不好，縱然生活窮困，父母亦決定咬緊牙關轉至唐樓居住。陳校長感恩，因兄姊早出身社會，才成就較小的弟妹擁有讀書機會。

感激開明父母不限出路

當年要奮力讀書才能享有免費教育，年紀少少的陳校長因此用功求學，小學與中學都不必交學費。數十年過去，證明陳校長的付出沒有白費︰

如果那時不努力讀書，不能獲得免費教育的機會，我不可能有今天。

陳校長感激父母從不限制她的出路，讓她可以投身自己喜歡的行業。她提及家有一位開明的外公，不論兒女都讓他們讀書，因此媽媽亦讀至小學畢業。現在90多歲的陳媽媽受外公薰陶，從來都一視同仁，「仔女都一樣珍視」。

▲ 陳綺梅校長從小立志當老師，背後也有一位影響她深遠的老師。（黃建輝攝）

以當老師為志的陳綺梅回想，小學時看到老師上課，覺得他們知識淵博，因而萌生出強烈的使命感。她當年心裡早有想法，「我不會學那位老師，他上課不認真」，與此同時，對一些樂於幫助學生的老師留下深刻印象。她明確找到自己的志向︰

我從小的志願就是做老師。到中學遇到很多好老師啟發我，引領我的人生如何走，以至學習上應抱有甚麼態度。

校長背後的老師力求進步

完成預科課程後，陳綺梅選擇到教育學院讀書，畢業後順利覓得教職。空有一股熱誠不夠，經歷過跌跌宕宕，陳校長開始學習書法，在書法老師身上獲得很大的啟示。她指老師由幾歲學習書法到102歲離世，一直專注在教學上，原是小學校長的他退休後堅持教授書畫。陳校長對書法老師充滿敬佩之情，欣賞他「求進步、求真」的態度，而且很鼓勵學生。

雖然陳校長自感沒書法天份，但老師用盡方法鼓勵她，書法寫得好會打圈，老師就給她多打圈。陳綺梅讚賞他為人不計較，隨學生給多少學費，只要肯學就行，而且上了年紀依然保持一顆童真的心。陳校長有感︰

正正是我這初入行的新丁，要終身作為老師需有的質素︰鼓勵學生，不要計較學生會否回報，令他們有求進步的心。

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陳校長跟隨書法老師直至他在數年前離世，轉眼習書法30多年。她在書法上認識的師兄弟姊妹感情猶如家人般親近，老師撒手人寰後，他們仍不時相約聚舊。她將書法所學放諸在學校及學生身上︰

我們對教育要有堅持，相信教育可以改變小朋友，有更美好的人生。

當年陳綺梅眼見一起投身教育界的同學，在幾年間相繼轉行，做保險、轉投心理學、繼續進修等，她認為堅持下來的人更需要一份毅力。

保留學生送的書信與卡片

畢業後首年陳校長在屯門一間鄉村小學任教，那個年代屯門仍是杳無人煙之地，她記得要走很多級樓梯才到達學校，小朋友家庭環境較複雜，更需要老師的指引。不過，面對學校殺校，她翌年於1985年轉職至太古小學。陳綺梅經歷30多年的教學生涯，熱誠不減，她眼中的小朋友充滿希望與光明︰

我很喜歡與小朋友相處，在他們身上看到童真與求知欲。我想與小朋友一起，帶給他們更多東西。

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陳校長保存任教至今不少與學生拍攝的班級照片，還有學生送給她的書信、卡片、畫作、手工等，背後都是一個又一個師生間的故事。她坦言在舊物中能細味與學生一起經歷的苦與樂，回想美好的師生關係，這些都是她「最大的感激與恩喜」，也是很好的推動力與回報。採訪當日，剛好有一位小六女生向陳校長送上心意卡，感謝在6年小學生涯遇上好校長。

由規管變伴行到放手

成績以外小朋友的品行同樣重要，師長的身教和言教缺一不可。陳校長認為在自由下亦要設下一定規範，讓小朋友建立良好的習慣及行為標準，「由規管變成伴行，到最後放手讓他行」。對初小學生規範較多，高小學生則自由度較高。

作為校長，她感覺太古小學的學生予人有禮守規的印象，亦願意關顧別人，同學間發揮互助精神。而舊生對母校抱著深厚的情懷，不時回校做義工。她提及有一位家長即使孩子已畢業，仍在校擔當義工，甚至做了12年「午膳姨姨」，可見她對學校的歸屬感。

▲ 陳校長珍惜師生關係，學生回應就是她最大的動力。（影片截圖）

陳校長育有兩名兒子，大兒子26歲，小兒子22歲剛大學畢業。她教仔與教學生從來理念一致，自小與他們閱讀，不施懲罰，而以道理說服他們。她笑言兒子不喜歡小朋友，即使兒子將來不生兒育女，她亦沒任何意見，因為接下來的人生是他們自己的，該由他們作主。

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記者：駱秀玲