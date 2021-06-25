【BB腳頭好】孕婦中千萬頭獎太興奮致早產誕女　辭職買樓做全職媽晉身人生勝利組

▲ 英國一名孕婦因得悉中千萬頭獎大興奮，以致女兒突然提早一個月出世。

孕婦心情激動會影響BB，英國一名孕婦因中千萬頭獎心情太興奮，刺激腹中B女突然提早一個月出世！最近該名媽媽再接受傳媒訪問講述一家近況，孩子健康成長，她亦利用了部分獎金去買樓，並辭工專心做全職媽媽，她現正等待疫情過去，與未婚夫舉行夢想婚禮及出國度蜜月。

據英國《鏡報》報道，來自格羅斯特郡（Gloucestershire）39歲媽媽Natalie Metcalf，2年前贏得「歐洲百萬」（EuroMillions）100萬英鎊（約1,080萬港元）大獎，當時正懷孕的她，沒想到她準備前往領獎時，因情緒太興奮，腹中女兒突然早產足足一個月出世。

在產房仍興奮大叫贏獎金

Natalie與丈夫Andy Symes原定當日早上10時到彩券公司領獎，結果被送入產房，約中午12時女兒Poppy出世，她憶述當日在產房時，整個人仍處於興奮狀態。

我記得助產士在照顧我時，我突然大叫︰『我現在應該在家花100萬英鎊！』令對方感到疑惑說︰『甚麼？』

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幸好女兒的出生過程順利，Natalie笑稱，處理獎金比BB容易得多！拿到獎金後，Natalie與未婚夫馬上買新屋，並辭職專心做全職媽媽，照顧女兒Poppy和現年4歲的兒子Noah。

獎金令我能安然在家陪伴孩子，我從未想過如此奢侈。

孩子腳頭好想再生仔

未婚夫則仍在一家公司擔任主管，但他會選擇性工作，以優質生活為重，「獎金平衡了我們的工作與生活」。他們建議其他得獎者，不要一下子花掉所有獎金，應該按時按需要花費。

由於疫情他們仍未舉行婚禮，他們正期待舉行夢想婚禮及出國度蜜月；他們又希望再生孩子，「因為上次有孩子時，讓我們中了彩票，過上無壓力的生活。」

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責任編輯︰王明芳