【變種病毒】理大揭地勤男感染Delta變種病毒　料機場直接感染惟仍存社區傳播風險

▲ 理大揭地勤男揭感染Delta變種病毒，料由機場經由印尼抵港個案直接感染，惟仍存社區傳播風險。（經濟日報資料圖片）

昨日本港新增7宗確診涉1宗本地源頭不明，患者是27歲男地勤，被驗出帶L452R變種病毒。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒及其團隊就患者樣本病毒基因排序，與6月至今14個同樣帶有L452R變種病毒的輸入個案作比對，發現患者與印尼輸入個案病毒基因最近似，當中僅3至4個特變點不同，與英國及俄羅斯個案則有7至11個不同。

蕭傑恒相信，患者早於6月11日接觸印尼抵港患者，於機場感染機會較大，惟患者周一始發病，而病毒量亦高，較感染Delta後潛伏期一般僅3天長，不排除已於社區有傳播，形容情況令人擔心。

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒及其團隊昨日下午於醫管局協肪下，取得男地勤樣本，並以6月起14宗涉及L452R的輸入個案作比對，包括8宗屬印尼抵港、3宗英國、1宗俄羅斯、1宗阿聯酋及1宗印度。團隊發現患者樣本經基因排序後與印尼輸入個案相似，當中僅3至4個特變點不同，同時亦帶有T487K，屬Delta變種病毒。

蕭傑恒解釋，患者與早前確診的第11861宗29歲印尼抵港男子、及同日由同一印尼抵港航班的第11891、11892、11893、11894及11896宗確診個案相近，連同衞生防護中心發現患者亦與早前3宗印尼輸入個案基因組百分百吻合，而與英國及俄羅斯個案則有7至11個不同，故亦肯定男地勤個案或源於印尼輸入個案。

他續指，是次患者未曾外遊，據衞生防護中心資料曾於6月11日與印尼抵港患者接觸，相隔2個星期至周一(21日)發病及昨日確診，病毒量高，感染Delta後潛伏期亦較一般僅3天長，不排除期間已將病毒擴散出去，社區傳播有一定風險。

被問到會否地勤男與印尼輸入個案間已出現幾代傳播，蕭傑恒指患者於機場高危環境工作，加上防護中心有3個印尼抵港個案均與地勤男基因組吻合，相信當中並無幾代傳播，認為由印尼個案直接受感染機會較大，估計或是經由脫下保護衣方式不當或是曾與患者共用廁所而受感染，建議機場就此方面提升員工防護措施培訓。

至於確切感染途徑，他認為仍需衞生防護中心翻查機場閉路電視作進一步追蹤；又指Delta變種病毒傳播速度較Alpha及Beta快5至7成，惟早前本港錄得南非或英國變種病毒感染個案，亦無引發大規模爆發，相信與本港疫苗接種率增及防控措施有關，希望是次個案亦可及早堵塞。

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記者：陳正怡