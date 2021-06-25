【襲警罪成】男護士涉襲警罪成　官指勢判監

▲ 男護士涉襲警，今於九龍城裁判法院被裁定罪名成立。經濟日報資料圖片

獸醫診所護士涉在2019年11月，在警方多日圍堵理工大學期間，在油尖旺區公主道上被警員截查身分證時，涉拒合作及推撞警員。男護士否認1項襲警罪，於九龍城裁判法院經審訊後︳今(25日)被裁定罪名成立，押後至7月10日，期間為被告索取社會服務令報告，被告還押候判。裁判官指縱然襲警罪沒有判刑指引，但多數會判以監禁，因此所有判刑選擇仍然開放。

襲警控罪指，被告李君珩（32歲）於2019年11月18日，在尖沙咀公主道近燈柱編號 AA8978襲擊正在執行職務的警員，即警察A。

裁判官指，接納控方證人警長的證供，裁定案發時被告李君珩（31歲）在公主道行人路上被截查身分證時，未有理會，而且推撞警長胸口，導致他感到疼痛及胸口有紅印。警長遂退後兩步並捉住被告右手，及後兩人雙雙倒地，需使用胡椒噴劑才能制服被告。

被告自辯曾表示，當時路過公主道時有人在前方撲向自己，遂被毆打及噴胡椒噴劑，更一度被打至昏迷。但裁判官反駁指，若警員由前方撲向被告，被告理應背部倒地，但被告當時卻趴在地上，在盤問時他亦無法就這點解釋，而被告的醫療報告亦沒有提到被告曾昏迷，該說法荒謬，沒有證據支持。

辯方求情指，被告任職獸醫護士12年，獲上司及朋友稱讚，一直有做義工照顧寵物，在空餘時間仍會對社會作出貢獻，干犯本案與他的性格不符。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳卓欣