【七一回歸】廣總七一辦愛國主義教育巴士遊　10區分會成立展開地區工作

▲ 香港廣東社團聯會今日舉行「慶建黨百年 賀香港回歸」系列活動啟動禮暨10區分會成立儀式。（馮漢柱攝）

香港廣東社團總會今日舉行「慶建黨百年 賀香港回歸」系列活動啟動禮暨10區分會成立儀式。為慶祝今年中共建黨一百周年，以及香港回歸24周年，廣總將會在7月1日當日，組織100部巴士、約2800人從廣總10個分會出發，並沿着7條建黨百年的紅色精品路線，進行愛國主義教育巴士一日遊，加強市民對國家的認識，並提升國民意識。

除了巴士遊之外，廣總亦會在七一當日，組織愛國電影《1921》的欣賞會，期望透過活動，讓市民增加對中國共產黨百年歷史的認識及了解。另外，廣總的10區分會今日正式成立，廣總日後將開始落區服務街坊市民。

廣總主席龔俊龍致辭時表示，廣總作為愛國愛港的團體，將會以高度的社會責任感，積極配合特區政府施政。

特首林鄭月娥在致辭時稱，在未來粵港澳大灣區建設中，香港會與廣東省加強合作，稱讚廣東社團自成立以來，秉持愛國愛港宗旨，促進粵港澳交流和合作，形容是兩地的重要橋樑，「是政府的堅實夥伴」。她又指，廣總開設10個地區分會，反映廣總重視地區聯繫，盡心奉獻香港。

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