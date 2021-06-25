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【新冠肺炎】孟加拉抵港56歲男船上病歿帶L452R變種病毒　26名同船船員須檢疫21天

社會 18:33 2021/06/25

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孟加拉抵港56歲男船員船上病歿帶L452R變種病毒，26名同船船員須檢疫21天。（經濟日報資料圖片）

本港今日(25日)新增4宗輸入個案，當中2人檢出帶有L452R變種病毒，分別為一名英國抵港20歲男子，及一名56歲孟加拉抵港的男船員，男船員抵港當時已死亡，船上26名船員需隔離檢疫21天。

涉疫的56歲男船員於6月21日由孟加拉抵港抵港，當時發現患者已於船上死亡，遺體已移送至域多利亞公眾殮房，並檢出帶有L452R變種病毒，死因仍於調查當中。同船26名船員需於船上隔離檢疫21天。

另一名20歲男子6月23日乘搭KL819航班由英國抵港，早於6月19日發病，檢出帶有L452R變種病毒，未有接種新冠疫苗。

另外兩宗未檢出變種病毒的輸入個案，涉及一名37歲女印傭，6月20日乘搭GA876航班由印尼抵港，入住紅磡紅茶館酒店；餘下一人為22歲女子，6月23日乘搭CX252航班由英國抵港，6月18日發病，分別已於3月及5月完成接種兩劑阿斯利康新冠疫苗。同日錄得少於5宗初步確診個案。

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記者：陳正怡

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