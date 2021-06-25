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【急需捐贈】32歲血癌女生急需合適骨髓　黃錦星fb發帖呼籲關注

社會 18:39 2021/06/25

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現年32歲的凱茵（Serena），近日不幸罹患急性淋巴細胞白血病，急需骨髓移植。

急需骨髓移植的32歲凱茵（Serena），近日不幸罹患急性淋巴細胞白血病，於6月初入院接受治療，正急需適合的造血幹細胞進行移植。環境局局長黃錦星於fb發帖，呼籲外界到捐血站登記及驗血成為骨髓捐贈者，給予Serena或其他患者生存的希望。

黃錦星稱，Serena出任環境局可持續發展委員會「長遠減碳策略公眾參與支援小組」委員，也是一名工程師。Serena熱心環保及參與公共事務，曾任半島青年商會副會長，亦是香港地球之友終身會員。他認識的Serena是乖乖女，聰明伶俐，對環保有堅持，即使身在醫院，仍叮囑家人乾淨回收，帶可回收物往「回收便利點」。他明言，感謝Serena支持環保。  

Serena的父母表示，驗血結果顯示他們的造血幹細胞只各脗合一半，不適合他們的女兒，呼籲市民幫忙親身前往紅十字會輸血服務中心各捐血站登記成為「周邊造血幹細胞及骨髓捐贈者」，或於捐血時登記成為捐贈者。紅十字會輸血服務中心將為捐贈者的白血球組織原與Serena，及其他有需要骨髓移植病人進行配對，如確定為合適捐贈者，將會被邀請作進行進一步配對及身體檢查。

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記者：吳卓峰

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