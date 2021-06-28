【週末好去處】利奧坊「傳統 x 新造」週末衣櫃市集　齊集人氣KOL+巨型IGable裝置打卡位

▲ 利奧坊 Square Mile 於今年7月連續首兩2個週末舉辦【利奧坊「傳統 x 新造」週末衣櫃市集】。(圖片由利奧坊提供)

利奧坊Square Mile一連續2個週末（2021 年 7 月 3 日至 7 月 4 日及 7 月 10 日至 11 日）舉辦【利奧坊「傳統 x 新造」週末衣櫃市集】，將傳統衣飾以時尚品味演繹，延續傳統裁剪手藝。

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本地時裝品牌跨傳統新創作

本地品牌「Pause & Ponder 環保服飾」創辦人黃桂香（Alice），糅合現代風格重新演繹傳統服裝，打造專屬潮服 ; 以改造環保潮流服飾的品牌「嫣裳記」、「LoveyCathy」及Dee Tsang，巧手改造服飾，升級改造環保潮流。

人氣KOL齊集實踐永續生活

超過20位以上人氣KOL，如小花-譚杏藍、ROSE MA、顏后君等捐出家中珍藏衣物，部份將作義賣，而義賣收益及回收的衣物將會捐贈予本地慈善機構「一口田慈善教育基金」，代為轉贈衣物予社會上有需要人士。

巨型IGable裝置拍出時代Crossover

糅合傳統麻雀元素特別打造的巨型麻雀館，並精選生活中的「潮語」拼湊成「廣東話潮語骰仔」，傳統創新元素共冶一爐。

週末衣櫃市集活動詳情:

日期：2021年 7 月 3 日（星期六）至 7 月 4 日（星期日）及 7 月 10 日（星期六）至 11日（星期日）

時間：中午12:00至晚上8:00

地點：大角咀利得街11號利奧坊一樓

3大市集限定尊享優惠

推廣活動(一)：預先登記優惠

預先登記日期：2021年6月21日（星期一）至 2021年6月29日（星期二）

預先登記方法：按此（2021 年 6 月 21 日正式開放）

換領方法：預先登記出席週末市集，並於現場向工作人員展示登記證明，同時讚好利奧坊Facebook專頁和Instagram帳號 (@HKSquareMile)，即獲贈精美禮物乙份（限量500份）。

推廣活動(二)：H∙COINS 會員專享現金券優惠

換領日期：2021年7月3日（星期六）至7月4日（星期日）及7月10日（星期六）至11日（星期日）

換領時間：中午12:00至晚上8:00

換領方法：下載 H∙COINS 手機應用程式並成功登記成為 H∙COINS 會員，即可獲贈 HK$30市集現金券乙張，只限新會員換領。

推廣活動(三)：捐贈衣物獲享現金券優惠

換領日期：2021年7月3日（星期六）至7月4日（星期日）及7月10日（星期六）至 11 日（星期日）

換領時間：中午12:00至晚上8:00

換領地點：利奧坊利得街11號地下G505號舖

換領方法：活動期間，於指定攤位捐贈任何一件或以上衣物作回收用途，即可現場換領HK$20週末市集現金券乙張（無需最低消費）。

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責任編輯：張懿慧