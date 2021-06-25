【非法放債】警方屯門搗破2高利貸集團共拘捕25人　放債年利率逾1,900%

▲ 總督察黃秀玲（中）講述案情。(黃傑偉攝)

屯門警區本月展開代號「所羅門行動」，打擊放高利貸、洗黑錢、刑事毀壞及刑事恐嚇案件， 行動中拘捕25人，部分人有三合會背景。

屯門警區以情報主導經深入調查後，鎖定區內2個放高利貸及非法收債集團，於6月23日展開行動，拘捕20男5女共25人，年齡介乎17至59歲，涉嫌放高利貸、洗黑錢、刑事恐嚇及刑事毀壞被捕。

其中一宗案件，一名女受害人於網上接收到低息貸款廣告，聲稱可不用現身申請低息易還的貸款，於是向多名貸款人借貸4000至1.5萬元，合共19萬元貸款，但實際只收到15萬款項。借貸後女子每周還一次利息，直至一筆過還清本金，2個月後利息達16萬港元，即年利率逾1900%，存入超過20個銀行戶口及賽馬會戶口，惟仍無法歸還本金，受害人無力償還，繼而受到恐嚇及滋擾於是報警求助，於是報警求助。警方其後拘捕10名人士，包括一名35歲女骨幹成員，調查後發現11個持有16個銀行及賽馬會用戶口用作收數， 戶口有不正常存款及提款記錄，於4個月內處理20至120萬元犯罪得益， 總數達900萬元。

另一宗案件，一名女受害人因親人借高利貸，於住址及工作地點收到恐嚇電話而報警，警方行動中拘捕14名涉案人士， 被捕人涉嫌刑事恐嚇及洗黑錢， 被捕人涉嫌操控19個戶口以作洗黑錢，大部分人以出售戶口圖利，其中有債仔因無力償還款項被迫賣出戶口用作不法用途。其中兩名分別29及35歲男子涉嫌刑事毀壞， 其中一人為上一次拘捕者之一。

屯門警區總督察(調查)黃秀玲強調，放高利貸、洗黑錢、非法收債、刑事恐嚇、及刑事毀壞屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁2年至最高14年，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：蘇文軒