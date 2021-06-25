【大坑西邨】重建程序啟動　平民屋宇公司即日起向住戶核實調查

▲ 大坑西新邨展開住戶調查，正式啟動重建。（資料圖片）

石硤尾大坑西新邨正式踏進重建程序，負責管理該邨的「香港平民屋宇有限公司」今（25日）起對住戶進行核實調查，直至7月8日。平民屋宇公司完成調查後，會向住戶講解重建時間表與細節。

市建局早前稱，位於石硤尾大坑西新邨重建項目，涉及約2,000伙、6座大廈將撥作首置項目。市建局稱大坑西新邨重建規模龐大，未來7年要預留100億元發展項目。另外項目另有兩座、1,300個單位，預留用作重置現有住戶。項目預計2026年預售，2028年落成。

民建聯議員鄭泳舜稱，歡迎平民屋宇公司與市建局合作，啟動大坑西邨的重建計劃。在安置居民問題上，他要求平民屋宇公司為居民提供合理的租金與搬遷補償，並協助有困難的住戶，為他們尋找暫住居所。

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責任編輯：吳卓峰