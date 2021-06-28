【限時優惠】Market Place by Jasons App推年度感謝祭優惠　低至$1至1折搶購星級品牌新鮮食材

▲ Market Place by Jasons App 感謝祭。(圖片由Market Place by Jasons提供)

Market Place by Jasons App 首次推出年度限定感謝祭，6 月 25 日至 7 月 22 日期間，每日推出 優惠產品及設多重獎賞，優惠低至1折。6 月 25 日單筆消費滿 $150 更可享免費送貨。

點擊大圖查看更多：

▼ 點擊圖片放大 ▲ $111 北海道帆立貝柱 450 克 (原價$199)。(圖片由Market Place by Jasons提供) ▲ $1 可口可樂汽水 6 罐裝 200 毫升 (原價$25)。(圖片由Market Place by Jasons提供) +3 +2

$1/$11/$111 優惠專區

$1 丹麥皇冠急凍無骨豬扒 400 克 (原價$51) ;

$1 可口可樂汽水 6 罐裝 200 毫升 (原價$25)

$11 Somersby 4 樽裝蘋果酒 330 毫升 (原價$50) (只適用於6月25至27日)

$111 北海道帆立貝柱 450 克 (原價$199)

每日至 Fresh 推介（以下優惠只適用於 6 月 25 日至 6 月 28 日及 6 月 30 日 ）

$39 法國無激素急凍春雞（原價$53）

$40 新西蘭大碼半殼青口 454 克（原價$50）

$68 8424 西瓜（原價$108）

免運費優惠

6 月 25 日 單筆訂單消費（扣除所有推廣優惠及服務費後計算）滿 $150 即可免運費； 6 月 26 日至 7 月 1 日期間，單筆訂單消費（扣除所有推廣優惠及服務費後計算）滿 $200 即可免運費。每天下午 2 時前下單，最快即日送貨。

星級品牌專區

$20 精選雀巢咖啡

買精選維他產品滿 $150 即享 85 折

電子優惠券換領

單筆消費滿 $200 送 $20 Market Place by Jasons App 萬寧電子優惠券，下次購物時即可使用。

日式即開即食新品

首次推出香濃入味溏心日本蛋， 5 個裝僅 售 $35 一包，最適合拌飯麵享用；另有清甜香軟日本厚燒玉子一包 500 克只售 $33。

了解更多:【按此】

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

同場加映：「麥包」麥長青零失敗「金菇豚肉卷」【下一頁】

責任編輯：張懿慧