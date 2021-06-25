【東京奧運】賽艇少女苦練5年由零划進奧運　洪詠甄借《幽靈公主》減壓突破自我

▲ 洪詠甄將是唯一出戰今屆東奧賽艇的運動員。（受訪者提供）

「我會帶著全隊的目標和夢想去完成比賽。」由初次接觸賽艇至成為今屆東奧運唯一賽艇代表，年僅22歲賽艇運動員洪詠甄（Winnie）經過5年以來艱苦的訓練，上月初成功在資格賽奪得女子單人雙槳艇的奧運入場券。她形容自己是越級挑戰，不敢定下獎牌目標，只希望做好自己，完成每一場比賽，藉是次比賽經驗，以助日後在亞運爭取佳績。

參加奧運會是不少運動員畢生奮鬥的夢想，對於自小喜愛運動的Winnie亦一樣。她憶述，小時候從電視看到牙買加「飛人」保特的精采表現，令她立下出戰奧運的決心，希望將來在賽場上與世界級選手競技，自此就讀林大輝中學期間一直專練田徑項目。

不過，Winnie就讀中五時機緣巧合下獲選為學校代表，參加學界室內賽艇比賽，隨即被賽艇協會相中邀請試訓，自此與賽艇結下不解之緣，一年後中學畢業決定轉為全職運動員。她說：「賽艇給我一種自由的感覺，而競爭感覺亦十分激烈，希望可以繼續發掘更多，發現自己亦好適合這個項目。」

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5年來的苦練令Winnie手掌長滿厚繭和水泡，更要經歷日復日的肌肉酸痛，但對她而言來，最難的關口是要克服突破自己的心理壓力。她不諱言，高強度訓練會令她容易產生負面情緒，甚至想過放棄，「現在會上網聽鋼琴純音樂，特別是宮崎駿的《幽靈公主》，女主角的鬥志就像比賽的感覺，都是我心理的輔導。」

Winnie上月初憑著亞洲及大洋洲奧運資格賽總成績第7名，奪得賽艇隊唯一張入場券，亦延續自1992年起每屆奧運都有賽艇運動員參賽的「傳統」。她坦言，自己是越級挑戰公開組別，不敢為自己訂下獎牌目標，但會帶著全隊的精神，盡力完成每場比賽，衝出更好的成績，又感謝教練和家人一直以來的支持。

賽艇隊總教練白勵則形容洪詠甄先天條件出眾，猶如「天生擁有一副法拉利引擎」，但衝刺能力和戰術運用有待磨練，又相信東奧將是她的踏腳石，用作備戰明年亞運和2024年巴黎奧運。

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記者：陳子謙