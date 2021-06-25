  • 27°C
香港時間 : 2021625日 (週五) 20:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】賽艇少女苦練5年由零划進奧運　洪詠甄借《幽靈公主》減壓突破自我

社會 19:35 2021/06/25

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

洪詠甄將是唯一出戰今屆東奧賽艇的運動員。（受訪者提供）

「我會帶著全隊的目標和夢想去完成比賽。」由初次接觸賽艇至成為今屆東奧運唯一賽艇代表，年僅22歲賽艇運動員洪詠甄（Winnie）經過5年以來艱苦的訓練，上月初成功在資格賽奪得女子單人雙槳艇的奧運入場券。她形容自己是越級挑戰，不敢定下獎牌目標，只希望做好自己，完成每一場比賽，藉是次比賽經驗，以助日後在亞運爭取佳績。

參加奧運會是不少運動員畢生奮鬥的夢想，對於自小喜愛運動的Winnie亦一樣。她憶述，小時候從電視看到牙買加「飛人」保特的精采表現，令她立下出戰奧運的決心，希望將來在賽場上與世界級選手競技，自此就讀林大輝中學期間一直專練田徑項目。

不過，Winnie就讀中五時機緣巧合下獲選為學校代表，參加學界室內賽艇比賽，隨即被賽艇協會相中邀請試訓，自此與賽艇結下不解之緣，一年後中學畢業決定轉為全職運動員。她說：「賽艇給我一種自由的感覺，而競爭感覺亦十分激烈，希望可以繼續發掘更多，發現自己亦好適合這個項目。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

5年來的苦練令Winnie手掌長滿厚繭和水泡，更要經歷日復日的肌肉酸痛，但對她而言來，最難的關口是要克服突破自己的心理壓力。她不諱言，高強度訓練會令她容易產生負面情緒，甚至想過放棄，「現在會上網聽鋼琴純音樂，特別是宮崎駿的《幽靈公主》，女主角的鬥志就像比賽的感覺，都是我心理的輔導。」

Winnie上月初憑著亞洲及大洋洲奧運資格賽總成績第7名，奪得賽艇隊唯一張入場券，亦延續自1992年起每屆奧運都有賽艇運動員參賽的「傳統」。她坦言，自己是越級挑戰公開組別，不敢為自己訂下獎牌目標，但會帶著全隊的精神，盡力完成每場比賽，衝出更好的成績，又感謝教練和家人一直以來的支持。

賽艇隊總教練白勵則形容洪詠甄先天條件出眾，猶如「天生擁有一副法拉利引擎」，但衝刺能力和戰術運用有待磨練，又相信東奧將是她的踏腳石，用作備戰明年亞運和2024年巴黎奧運。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

相關文章

【東京奧運】江旻憓苦練操肌擺脫傷患困擾　秘密練新招「弗爆」出戰東奧
23:34 2021/06/16
【東京奧運】江旻憓苦練操肌擺脫傷患困擾　秘密練新招「弗爆」出戰東奧
【東京奧運】石偉雄預告以李世光跳衝擊跳馬獎牌　背印奧運五環紋身激勵自己
19:00 2021/05/27
【東京奧運】石偉雄預告以李世光跳衝擊跳馬獎牌　背印奧運五環紋身激勵自己
【東京奧運】李慧詩：比賽時進入忘我狀態　盼凱林及爭先賽奪牌
17:37 2021/06/19
【東京奧運】李慧詩：比賽時進入忘我狀態　盼凱林及爭先賽奪牌
【東京奧運】劍擊隊新體能教練注入新動力　張家朗劍指男花團體賽前四
13:26 2021/06/17
【東京奧運】劍擊隊新體能教練注入新動力　張家朗劍指男花團體賽前四

你可能感興趣

【東京奧運】江旻憓苦練操肌擺脫傷患困擾　秘密練新招「弗爆」出戰東奧
23:34 2021/06/16
【東京奧運】江旻憓苦練操肌擺脫傷患困擾　秘密練新招「弗爆」出戰東奧
【東京奧運】石偉雄預告以李世光跳衝擊跳馬獎牌　背印奧運五環紋身激勵自己
19:00 2021/05/27
【東京奧運】石偉雄預告以李世光跳衝擊跳馬獎牌　背印奧運五環紋身激勵自己
【東京奧運】李慧詩：比賽時進入忘我狀態　盼凱林及爭先賽奪牌
17:37 2021/06/19
【東京奧運】李慧詩：比賽時進入忘我狀態　盼凱林及爭先賽奪牌
運動 運動員 教練 奧運會 畢業 林大輝中學 大洋洲 運動 巴黎 中學

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶