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【行李箱專家】德國RIMOWA聯乘倫敦CHAOS推型格旅行喼　破格叛逆為旅途增添朝氣

休閒消費 11:07 2021/06/28

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RIMOWA x CHAOS系列的Essential Cabin行李箱，亮面聚碳酸酯溝槽式外殼加添了模仿顏料滴落效果的搶眼圖案。（$7,400）（品牌提供）

全球新冠肺炎疫情仍未消失，相信大家在短時間內尚未能如常地旅行、公幹，作為行李箱專家的德國品牌Rimowa業務難免受到影響，品牌亦積極改變方針，推出更多日用的袋款來刺激銷售。在全新夏季色系的行李箱及聯乘系列登場的同時，還有多款適合外遊以外使用的日用項目，顏色艷麗搶眼，為品牌添上朝氣。

RIMOWA x CHAOS系列的玩味行李牌。（$865-$1.450）（品牌提供）

縱然擁有123年的歷史，但RIMOWA的旅行用品除了奢華以外，卻予人時尚玩味的感覺，尤其自品牌2017年加盟LVMH集團之後，風格更加創新高調，甚至懂得運用集團最耍家的聯乘戰術來製造話題，繼Supreme、Moncler、Dior之後，今次找來倫敦品牌CHAOS推出RIMOWA x CHAOS系列，糅合RIMOWA的精湛德國技術與CHAOS的大膽破格態度。

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其中包括RIMOWA Essential Cabin行李箱，亮面聚碳酸酯溝槽式外殼加添了模仿顏料滴落效果的搶眼圖案。行李箱的設計構思，是希望為堅硬的東西塑造流動的感覺，而顏色和質感都是品牌的重要元素。此外，系列亦包括多款配件如Harness外掛式行李袋、以及別具玩味的刺繡絨毛行李掛飾及多款型格貼紙。外掛式行李袋的意念創新，可輕易繫上行李箱和拆下，而且貯物空間均位於兩面前方的拉鏈口袋內，提取都非常方便。

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除了聯乘系列，RIMOWA另有從泰國著名水上市場取材的全新Essential Mango陽光橙色和Bamboo青竹綠色行李箱，充滿夏日氛圍，買定看門口也著實不錯。至於其他較小巧的日用袋款也是重點項目，如大受歡迎的Personal中性硬殼斜揹袋便推出了新款，同樣有聚碳酸酯及全新鋁鎂合金版本，配以可以拆下的不同顏色皮革肩帶。其他袋款包括公事包、郵差袋、扁身手拿包和斜揹袋，還有太陽眼鏡系列，不論是可摺起的一款抑或以著名城市為主題的款式，都各有捧場客，即使暫時不用遠行，大家也有不少為Rimowa掏荷包的理由。

產品查詢︰2525 2780

記者︰梁靜詩

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