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田北辰對新一批修《議事規則》有保留　班長廖長江：防打咭後離席

政治 21:06 2021/06/25

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田北辰（舉手者）對修改新批《議事規則》表示棄權。

立法會正推動修改新一批《議事規則》，以應付下屆議員人數增至90人。內務委員會同意交大會審議，但實政圓桌田北辰就舉手棄權，表明有保留，在會上更被其他建制同儕反駁。

新一批的修例涉及，規範議員衣飾、限制議員加入委員會數目、對流會時不在席，且沒合理原因者扣薪等。田北辰就表示，對限制每個委員會人數，以及規定議員只能加入6個委員會，非常有保留。

他認為，《議事規則》要平衡議員權利及議事效率，但以往議會的亂象已經糾正，不覺得新限制幫助到議會運作，反而限制了議員投票權，認為議員有足夠智慧，決定加入幾多個委員會，而且最後都要向市民交代出席率。

不過其他議員看法不同，其中，建制派班長、商界議員廖長江就指出，海外議會的委員會都有人數限制，將來的90人議會要暢順，相信都要有同樣做法。

他又批評，現時有議員參加委員會會議時，發言後就離開，「開放所有委員會，大家打咭後便離開是不理想」，反指議員應留下開會，聽取其他議員及官員發言，全程參與，相信人數設限可以改善情況。

與田北辰一樣，在議會中只得一席的議員謝偉俊就籲：「大局為重」，勿因權利、物欲，令議會運作出現不平衡，認為設限後，部分議員雖無投票權，但仍有發言權，可以表達意見。

內會最終同意，將新一批修改《議事規則》建議，交予立法會會議審議，最快於下月14日的會議處理，而表決時，就只有田北辰一人，舉手表示棄權，無人反對。

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撰文 : 傅流螢

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