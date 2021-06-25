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【強制檢測】元朗御庭居第二座納強制檢測公告　2間學校爆發上呼吸道感染需強檢

社會 22:58 2021/06/25

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元朗御庭居第二座納強制檢測公告。（資料圖片）

政府今日（25日）晚上的強制檢測公告及指明刊憲，要求於指定期間曾身處3個指明地方的人士，接受新冠病毒核酸檢測，當中包括抵達英國後確診的19歲少女居住大廈，以及2間爆發上呼吸道感染的學校。

非本地確診個案曾居住的地方

政府指，任何在5月31日至6月13日期間，曾身處元朗馬田路80號御庭居第2座超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於6月27日或之前接受檢測。受檢人士若在6月23日至25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

爆發上呼吸道感染的學校

天水圍天悅邨服務設施大樓3樓佛教慈光幼稚園：

任何在6月12日至25日期間曾身處該校超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須於6月27日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於6月29日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在6月23日至25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

荃灣大窩口上角街3號中華基督教會全完第二小學：

在6月12日至25日期間，於該校就讀二年級的學生，及曾面授該級別學生的老師，須於6月27日或之前接受檢測。受檢人士若在6月23日至25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：徐紹軒

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