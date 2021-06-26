【新冠肺炎】新增兩宗輸入個案　18歲少女英國抵港染變種病毒

▲ 一名居元朗的19歲少女，返英國後確診。（梁偉榮攝）

本港社區首現感染Delta變種病毒個案，密切接觸者未發現陽性個案。今日（26日）新增兩宗輸入個案，連續兩天本地「零確診」。至今本港個案累計11,912宗（包括11,911宗確診個案和一宗疑似個案）。初步確診少於5宗。

今日新增兩宗輸入確診個案，包括一名18歲少女（＃11911）從英國抵港，６月24日抵港，航班編號ＡY101，驗出L452R變種病毒，以及45歲男子（＃11912）從俄羅斯抵港，6月22日抵港，航班編號KL819，是一名船員，同驗出L452R變種病毒。

6月24日公布一名27歲男地勤感染變種病毒後，其密切接觸者未有發現陽性個案。不過香港內科醫學院院長李錦滔今日（26日）表示，機場地勤人員確診新型肺炎變種病毒Delta，對香港來說是一個挑戰，面對變種病毒要較為緊張，需要外防輸入。

根據外國數據，變種病毒的傳染力高，不同年齡組別都有機會受感染。對於政府下星期一起收緊從英國到港人士的檢疫要求至21天，他表示贊成，認為一旦有人受感染，希望及早在檢疫時被發現到。至於其他措施，包括接種疫苗，保持個人衞生和社交距離，相信這些措施要維持一段時間。

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記者：伍瑋瑋