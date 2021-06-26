【新任政務司】李家超稱在政府工作44年　回應外界質疑其公共行政經驗及學歷

▲ 新任政務司司長李家超。（陳永康攝）

國務院昨宣布，港府第二把手的政務司司長由李家超接任，是回歸以來首次由紀律部隊出身的官員擔任此職位。政務司司長李家超今日（26日）首次以司長身份出席公開活動，主動提及自己過去在政府的工作經驗，以及回應外界質疑學歷等問題。

政務司司長李家超今日（26日）首次以司長身份出席中國科學家主題展覽，他主要表示自己有幸以司長身份出席，提及自己的工作經驗，指自己在政府工作已經44年，對政府整體運作及文化，比絕大部分的同事更有充分的認識，在過去協調及工作中，說的是實際經驗而非紙上談兵的。

他表示建立一個團結的團隊是重要的，過去自己是統籌7萬人，現在目標是建立18萬公務員團隊，他們有各自的經驗，可以互補不足，而建設團隊最重要的是為特區利益出發，對自己的經驗有信心，又指現時需要打好抗疫戰，接任新崗位後，很多領域需要與各局長商量以及探討。

有記者問及外界質疑其學歷是否勝任司長一職，他表示自己有碩士學位以及公共政策及管理的經驗，當時在警隊中繼續進修學習。

最後他表示每一個官員都有推廣國家安全的責任，也有其他的責任，他強調國家安任、香港安全是繁榮穩定的基礎，自己的角色不是取代每一個局長的責任，每一個局長都有其專業範疇及角色，亦會確保行政立法關係，同時令制定的政策也會有深入及廣泛的討論。

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記者：伍瑋瑋