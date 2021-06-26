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【當四葉草碰上劍尖時】2R黃婉佩息影做少奶奶　兩孩之母逆齡生長住過億豪宅

娛樂 12:24 2021/06/26

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兩孩之母黃婉佩逆齡生長。

TVB於凌晨時段重播2003年青春劇集《當四葉草碰上劍尖時》，勾起不少人的集體回憶。相隔當年《當四葉草碰上劍尖時》首播到今已18年，當年第一代「四葉草女神」的前女子組合2R成員黃婉佩（Race）已為人母，不過38歲的Race仍舊保持青春外表，堪稱逆齡生長。

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《當四葉草碰上劍尖時》已經是18年前的劇集。（網上圖片）

與姐姐組成女子組合2R

2002年，馬來西亞出生的Race，以藝名黃婉伶與姐姐黃婉君組成女子組合2R出道。在2003年，Race任《當四葉草碰上劍尖時》女主角，憑著甜美的外形成為不少年青人的偶像。

不過到2007年，2R與環球唱片的合約期滿後解散組合，2009年Race以本名黃婉佩名義推出寫真集《R for Race》。直到2011年，Race宣佈息影轉行擔任金融市場策劃。

在2016年11月，Race與比她年長19年的新加坡富商人David Loh結婚，婚後育有一子一女。

Race在2016年再婚。（IG圖片）

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住獅城過億豪宅

有指Race一家所住的愛巢估計市值超過1億港元，只是花園也佔地3,000呎，息影的Race亦時常在社交媒體分享生活照，令豪宅曝光。

Race住過億豪宅。（IG圖片）

Race囡囡Cara 1歲生日時，兩夫婦將豪宅的私人花園布置成兒童遊樂園般辦生日派對。

她曾在社交媒體分享結婚4周年時老公送上99支玫瑰花，令Race十分感動，感恩老公無時無刻製造驚喜。

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同場加映：李傑志專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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