【孤獨游】沖繩美麗水族館雌性鯨鯊病逝 剩下雄性鯨鯊獨游令人傷感

▲ 沖繩美麗海水族館雌性鯨鯊病逝。

港人最愛到日本旅遊，其中位於沖繩的美麗海水族館更是必去的知名景點。受疫情影響，美麗水族館自5月23日暫停營業至7月11日，但館內體型最大的雌性鯨鯊卻因進食障礙導致體力下降，最後在6月17日離世。該條雌性鯨鯊創下日本飼養時間最長的雌性鯨鯊紀錄，牠在水族館裡生活了長達13年，不少遊客都目睹過牠的身影，如今只剩下雄性鯨鯊獨游，共游的畫面不再復見。

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綜合日本傳媒報道，沖繩美麗海水族館於官網發布的消息指出，死亡的雌性鯨鯊一個月前開始食慾不振，檢查後發現牠的體力有下降趨勢，考慮到牠的身體狀況不佳，6月12日起被暫時移到館外位於海上的研究用海池中，由獸醫團隊持續進行治療，可惜在6月17日離世。

根據牠死後的屍檢則顯示，母鯨鯊的下顎骨骨骼結構異常造成進食障礙致死。根據過往的養殖紀錄，估計牠可能在水族館養殖開始前已經出現相關異常症狀，而這些症狀也隨著母鯨鯊生長逐漸惡化，造成飼養障礙。

而經過超聲波掃描也發現，雌性鯨鯊連接腸胃的幽門部出現顯著的扭曲異常，導致牠攝入的食物在消化道中停滯不前，腸道難以吸收足夠的營養。

資料顯示，死亡的雌性鯨鯊身長8米，牠從2012年10月23日開始在沖繩美麗海水族館展出，創下日本國內人工飼養時間最長的雌性鯨鯊最長壽紀錄。

沖繩館內的特色水槽「黑潮之海」是排名世界前三大的水槽之一，館內還有一隻名為「金太」的雄性鯨鯊，牠自1995年起在沖繩美麗海水族館展出，是全世界水族館飼養時間最久的鯨鯊。以往遊客到訪時，也會欣賞到兩條鯨鯊同遊，可惜雌性鯨鯊因病身亡，只剩下雄性鯨鯊孤獨的身影。

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責任編輯：王明芳