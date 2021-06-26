【防疫措施】社區首現感染Delta變種病毒個案　密切接觸者未發現陽性個案　

▲ 27歲男地勤居於大埔運頭塘邨運亨樓，沒有居民受感染。（陳永康攝）

本港社區首現感染Delta變種新冠病毒個案，前日確診的27歲男地勤，經理工大學及衞生署作病毒基因排序後，證與近日抵港的印尼輸入個案基因組脗合，追蹤發現患者早於兩周前曾接觸印尼抵港個案。理大專家蕭傑恒相信患者經印尼個案直接感染機會大，料或因卸下防護衣時接獨到病毒而受感染。【詳情即看 ：下一頁】

食物及衞生局局長陳肇始今日（26日）在港台節目《星期六問責》表示，衞生防護中心正調查包括傳染途徑等，希望找出源頭作出堵截，而該名地勤的緊密接觸者等相關人士都已送往檢疫，暫時未發現其他陽性個案，相信中心亦會對送往檢疫人士做抗體測試，而確診地勤所住的大廈已作圍封檢測，連同其他包括機場工作等相關人士，當局已為超過3萬人進行檢測，全部是陰性。

至於本港外防輸入是否有漏洞，陳肇始說本港整體疫情漸入佳境，但其他國家地區就未必，例如歐美地區疫情都有反彈，加上變種病毒株肆虐，雖然本港外防輸入措施嚴謹，但相信仍有機會出現零星個案，最重要是當局在評估風險，有需要時立即提升評級或採取熔斷機制等，同時本港市民要接種疫苗，建立免疫屏障。

被問到本港會否出現第5波疫情，陳肇始說，風險一直存在，香港要做好準備，對於會否再收緊社交距離措施，她說任何調整措施都以疫苗氣泡作基礎，政府不希望因疫情轉變就關閉處所，希望有限度放寬。

有關再放寛（社交距離措施），我們到現在是一個安全有序的放寛，如果要再放寛的，我們需要除了個人要打針，也要整體免疫屏障能夠提高，所以大家想有更多放寛的話，這是關鍵。

另外，當局早前表示已接種新冠疫苗的抵港人士，若抵港時病毒檢測呈陰性，抗體血清測試呈陽性，檢疫期將減至7日，最快本月30日實施，首階段涵蓋本港居民。陳肇始說，當局仍在處理抗體測試認可機構名單，又指會在公布名單後，才會推行措施。

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記者：伍瑋瑋