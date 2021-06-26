【香港有愛】港媽接女放學遇大雨獲好心人贈傘　上水學生推單車過馬路不穩獲守望相助

▲ 港媽接女放學遇大雨獲好心人贈傘，推單車過馬路不穩獲守望相助。

有時只要一個微小的舉動，已經可以幫助到有需要的人。本港進入雨季，經常下大雨令不少港人外出時變得狼狽，日前，有一名港媽接女兒放學時遇大雨，幸好有好心人贈傘幫助，她感恩好心人小小舉動是最好的德育教材。另外，一名小學女學生在上水某處過馬路時，推單車過馬路不慎跌車，後面的學生看見立刻施出援手幫助，盡顯香港有愛精神。

一名港媽在「將軍澳主場」發帖，指在6月24日下午從學校接女兒回家時，女兒不慎把雨傘弄壞，剛好下大雨，導致二人非常狼狽。幸好，一名路過女士主動將其雨傘送贈，港媽形容該名女士是一位天使，

她上前把她的雨傘贈送給我們。我說自己去買，她說她快到家了，執意要把雨傘給我們用。

▲ 港媽感恩有心人送贈雨傘。（將軍澳主場）

港媽最後平安回家，她非常感激得到好心人的幫助，更認為一個小小的舉動是最好的教材，幫助她教導子女如何幫助有需要的人，

暖暖相傳，孩子在這種環境學習到把溫暖送給有需要的人。

小學生盡顯香港正能量

除此，有網民於Facebook群組「上水大聯盟」上載影片，顯示一群小學生正在馬路，其中有一名女生正推著單車前行。與她同行的女同學不小心將物件遺漏在馬路上，她回頭一看， 卻不慎失平衡跌車，她頓時感到無助。從影片可見，女生嘗試扶起單車，及後而上有4名學生看見，其中兩名女生不顧手上拿著物件，立刻出手幫助她扶起單車，一同過馬路。據了解，出手幫助的兩名女生來自香海正覺蓮社佛教正慧小學。

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網民：好有愛啊！

不少網民大讚小朋友會守望相助，「小朋友的善良就是如此簡單」、「抵讚，香港下一代是有希望的」及「看到她們就知道這個世界還有希望。」另有網民反映，事發燈位綠燈時間超短，建議在放學時間加長綠燈的時間。

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責任編輯：王明芳