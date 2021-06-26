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【家電意外】風筒未冷卻放櫃桶點燃雜物釀火災　消防花4小時始救熄平房成廢墟

食用安全 12:47 2021/06/26

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使用電器時要小心。英國近日發生一宗恐怖火警，起因懷疑是屋主將剛用完的風筒放進櫃桶內，餘熱點燃了雜物，結果釀成火災，消防到場後花了4小時才將火救熄，平房最終被「燒通頂」成廢墟。

根據《Liverpool Echo》報道，英國威爾斯一間平房在6月11日發生火警，白色濃煙與熊熊火光不斷從屋頂和窗戶冒出，火勢相當猛烈。消防員在下午2點抵達現場，最終花了4小時才將火撲滅，期間多戶居民需要緊急疏散。

從北威爾斯消防局（North Wales Fire and Rescue Service）上傳的照片可見，平房屋頂被燒至塌陷，桌椅、家具等被燒焦，部分牆紙更脫落，畫面慘不忍睹。

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有現場目擊者表示，從來沒有見過如此駭人的場景，又指在上午11點左右就聞到濃煙的味道，相信在消防到場前，火勢已持續了多個小時。所幸，幸好火災發生時，屋主一家外出，無人傷亡。

當地消防局調查事件後，發現起火原因與風筒有關，消防局相信屋主用完風筒後，未待風筒冷卻，便將其放入櫃桶，風筒的輻射熱餘溫點燃了櫃内的雜物，繼而令櫃桶起火並蔓延至全屋。消防局提醒，市民小心使用電器。

將任何電器放入櫃桶前，要先確保電器已完全冷卻。

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責任編輯：羅嘉欣

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