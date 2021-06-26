  • 29°C
香港時間 : 2021626日 (週六) 13:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【屯馬線】港鐵屯馬線明日全線通車　林鄭月娥：政府繼續以運輸基建先行　

社會 12:01 2021/06/26

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

林鄭月娥指屯馬線開通後，連接新界東西和九龍，市民出行轉線有更多選。（陳永康攝），

港鐵屯馬線明日全線通車，行政長官林鄭月娥今日（26日）在港鐵高層陪同下，在將會啟用的土瓜灣站，乘坐列車抵達宋皇臺站主持通車儀式。

林鄭月娥致辭時指，屯馬線開通後，連接新界東西和九龍，市民出行轉線有更多選擇，港鐵服務亦涵蓋九龍城和土瓜灣，改善當區交通。她又指工程其中一項挑戰，是在宋皇臺站發現文物古跡，工程團隊已完成文物保護及考古工作，將會在車站展示出土文物。

興建時宋皇臺站發現文物古跡。（梁偉榮攝）

林鄭月娥表示政府會繼續以運輸基建先行，開發更多土地，包括推動建設北環線釋放附近土地潛力，改善新界東西交通運輸。她相信在立法會回復理性討論，政府管治能力有望提升，有望推動更多大型基建項目發展。

港鐵屯馬線明日全線通車。（梁偉榮攝）

屯馬綫全綫明天通車，港鐵安排了由宋皇臺站開出的特別班次，屆時港鐵代表將迎接首批乘客。通車當日，為方便乘客乘搭「屯馬綫全綫通車首日特別班」列車，宋皇臺站的D出入口將於早上約5時15分提早開放。港鐵代表將於車站大堂迎接首批乘客，而其他出入口將於早上5時40分開放。詳情即看：【下一頁】

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

 

相關文章

【屯馬綫通車】荷里活廣場大派逾600萬驚喜獎賞　沿綫居民獲Jetso優惠卡免費換$50購物禮券
14:24 2021/06/23
【屯馬綫通車】荷里活廣場大派逾600萬驚喜獎賞　沿綫居民獲Jetso優惠卡免費換$50購物禮券
【屯馬綫】紅磡站新月台被指路軌現積水　陳帆：不涉結構及行車安全
17:04 2021/06/23
【屯馬綫】紅磡站新月台被指路軌現積水　陳帆：不涉結構及行車安全
【屯馬綫】6.27通車日搶先搭　港鐵開特別車宋皇臺往屯門
21:15 2021/06/24
【屯馬綫】6.27通車日搶先搭　港鐵開特別車宋皇臺往屯門

你可能感興趣

【屯馬綫通車】荷里活廣場大派逾600萬驚喜獎賞　沿綫居民獲Jetso優惠卡免費換$50購物禮券
14:24 2021/06/23
【屯馬綫通車】荷里活廣場大派逾600萬驚喜獎賞　沿綫居民獲Jetso優惠卡免費換$50購物禮券
【屯馬綫】紅磡站新月台被指路軌現積水　陳帆：不涉結構及行車安全
17:04 2021/06/23
【屯馬綫】紅磡站新月台被指路軌現積水　陳帆：不涉結構及行車安全
【屯馬綫】6.27通車日搶先搭　港鐵開特別車宋皇臺往屯門
21:15 2021/06/24
【屯馬綫】6.27通車日搶先搭　港鐵開特別車宋皇臺往屯門
基建項目 港鐵 工程 運輸 立法會 林鄭月娥 行政 九龍城 土瓜灣 港鐵

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶