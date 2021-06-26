【屯馬線】港鐵屯馬線明日全線通車　林鄭月娥：政府繼續以運輸基建先行　

▲ 林鄭月娥指屯馬線開通後，連接新界東西和九龍，市民出行轉線有更多選。（陳永康攝），

港鐵屯馬線明日全線通車，行政長官林鄭月娥今日（26日）在港鐵高層陪同下，在將會啟用的土瓜灣站，乘坐列車抵達宋皇臺站主持通車儀式。

林鄭月娥致辭時指，屯馬線開通後，連接新界東西和九龍，市民出行轉線有更多選擇，港鐵服務亦涵蓋九龍城和土瓜灣，改善當區交通。她又指工程其中一項挑戰，是在宋皇臺站發現文物古跡，工程團隊已完成文物保護及考古工作，將會在車站展示出土文物。

▲ 興建時宋皇臺站發現文物古跡。（梁偉榮攝）

林鄭月娥表示政府會繼續以運輸基建先行，開發更多土地，包括推動建設北環線釋放附近土地潛力，改善新界東西交通運輸。她相信在立法會回復理性討論，政府管治能力有望提升，有望推動更多大型基建項目發展。

▲ 港鐵屯馬線明日全線通車。（梁偉榮攝）

屯馬綫全綫明天通車，港鐵安排了由宋皇臺站開出的特別班次，屆時港鐵代表將迎接首批乘客。通車當日，為方便乘客乘搭「屯馬綫全綫通車首日特別班」列車，宋皇臺站的D出入口將於早上約5時15分提早開放。港鐵代表將於車站大堂迎接首批乘客，而其他出入口將於早上5時40分開放。詳情即看：【下一頁】

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋