【離婚拆屋】印傭來港打工半年突提離婚 丈夫不忿帶人拆獨立屋平分財產

▲ 丈夫帶親友拆掉房屋。

分隔異地是感情破裂的開始？印尼東爪哇一名男子被妻子提出離婚後，帶人前往前妻家中拆除屋頂，平分婚前財產。當地傳媒指，男子的前妻前往香港工作不到6個月，突然單方面提出離婚，但鄰居指男子是個好丈夫，前妻前往香港打工時，對岳父岳母也照顧有加。

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印尼傳媒報道，該名男子阿古斯（音譯）結婚十多年，前妻大半年前遠赴香港打工，突然要求離婚。雙方同意離婚後，兩個人就結婚10多年來的財產分割達成協議，最值錢是雙方夾錢興建的、價值約23萬港元的獨立屋。

阿古斯帶人拆屋的短片在社交網站上瘋傳，從影片可見，有人爬上屋頂拆除所有的木頭，也有人拿著大錘子在打破房屋的牆壁。

拆屋當日，阿古斯帶數十名前友前往協助，他們最後拆除了屋頂，並打爛了房屋的牆壁等，但沒有干擾到房屋的解構。據悉，因為房屋的土地是屬於女方父母，而房子則由阿古斯父母出資參建，女方同意阿古斯只拿走房子屋頂的木頭。

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村長表示，她不知道阿古斯與前妻離婚的原因，但強調阿古斯是個好丈夫，前妻在國外打工時，他也盡心盡力照顧岳父岳母。

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責任編輯：王明芳