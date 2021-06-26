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【新任一哥】警務處處長蕭澤頤斥假新聞荼毒市民　警隊繼續保持專業工作

社會 12:09 2021/06/26

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蕭澤頤於1988年12月投身警隊，任職見習督察。（政府新聞處圖片）

新任警務處處長蕭澤頤，中午12時在香港警察學院會見傳媒，是他上任後首次舉行記者會。 蕭澤頤是在昨日獲任命為警務處長，接替升任保安局局長的鄧炳強，蕭澤頤表示，會以保障市民生命安全為首要工作目標。

被問到上任會如何修補警民關係，蕭澤頤表示不認同警民關係撕裂，只是「黑暴期間市民唔夠膽走出嚟支持我哋」。但他提及仍有市民對警方持敵對態度，相信是因為假新聞、假消息誤導，如有假新聞出現，警察公共關係科會盡快澄清，希望令港人明白警方是專業團隊，相信假以時日，會有更多市民會明白警察初心是保障市民生命安全。

蕭澤頤又形容，整場「黑暴」是謊言共同體，不少都證實是錯誤訊息，如831事件、新屋嶺強姦等，舉例稱有女被捕人士押到警署，「直情畀咗個避孕套同事，話『如果強姦我要戴避孕套』」，可證假新聞荼毒市民。就假新聞立法方面，蕭澤頤說現時法律上未有相關定義，但如有任何法例便利警方將有關人士繩之於法，警方絕對歡迎。

蕭澤頤現年55歲。他自2019年11月起出任警務處副處長至今。蕭澤頤於1988年12月投身警隊，任職見習督察。他於2013年晉升為總警司，2017年晉升為警務處助理處長，2018年晉升為警務處高級助理處長。

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記者：伍瑋瑋

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