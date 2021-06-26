【高官變動】鄧炳強：不應區分文武官　每人都是一條心為香港服務

▲ 鄧炳強指，再次感謝特首和中央政府給予一個機會在保安局局長這個位置去服務市民。（資料圖片）

剛接任保安局長的鄧炳強表示，今年要推進幾項法例修訂，至於基本法23條本地立法，根據法律是必須做、盡快做，但由於法例涉及較廣，今年未必有足夠時間完成。

對於現時坊間評論似乎是「文官退，武官上」的現象，鄧炳強又認為不應區分文官、武官，因為大家都是服務香港社會，雖然背景、以前的工作有所不同，但強調不會影響團隊的合作性，政府官員會各司其職，「一條心為香港服務」。

鄧炳強又說，感謝行政長官和中央政府給予機會去服務市民。談到今天參觀國家探月展覽，他指有點激動，發覺國家不單在科技上的進步十分厲害，在經濟方面或其他很多方面都是非常進步，覺得應該為自己身為一個中國人而感到驕傲。

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責任編輯：蘇文軒