【高官變動】鄧炳強：不應區分文武官 每人都是一條心為香港服務
社會 16:42 2021/06/26
剛接任保安局長的鄧炳強表示，今年要推進幾項法例修訂，至於基本法23條本地立法，根據法律是必須做、盡快做，但由於法例涉及較廣，今年未必有足夠時間完成。
對於現時坊間評論似乎是「文官退，武官上」的現象，鄧炳強又認為不應區分文官、武官，因為大家都是服務香港社會，雖然背景、以前的工作有所不同，但強調不會影響團隊的合作性，政府官員會各司其職，「一條心為香港服務」。
鄧炳強又說，感謝行政長官和中央政府給予機會去服務市民。談到今天參觀國家探月展覽，他指有點激動，發覺國家不單在科技上的進步十分厲害，在經濟方面或其他很多方面都是非常進步，覺得應該為自己身為一個中國人而感到驕傲。
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責任編輯：蘇文軒