【列車服務】港鐵寶琳站月台廣告牌冒煙致服務延誤　 曾因消防要求曾短暫關閉　

港鐵在下午一時左右公布，由於將軍澳綫寶琳站月台旁有設備冒煙，往來坑口站至寶琳站服務暫停。至下午大概1點16分左右，將軍澳綫列車服務逐步回復正常。

港鐵在下午2時多公布，今日中午大約12時40分，一列列車正在寶琳站總站上落客，期間有乘客向車長報告，見到月台旁有廣告牌冒煙，車長隨即到場了解及安排報警求助。

港鐵指在處理事件期間，列車暫停往來寶琳站，而寶琳站亦因消防人員要求曾短暫關閉，而將軍澳綫列車服務亦作調整:

同時在事故發生時，已安排免費接駁巴士行寶琳站、坑口站及將軍澳站。經消防人員檢查確定安全後，將軍澳綫列車服務於下午1點16分逐漸恢復正常。

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記者：伍瑋瑋