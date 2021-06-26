【功課壓力】10歲女童持續莫名腹痛失眠 心理醫生給父母「處方」暫停密集操練

▲ 功課壓力導致女童長期出現腹痛。

過分操練隨時適得其反，10歲女童悠悠過去半年每天感到肚子痛，體重更出現下降，悠悠的父母帶過她去多家醫院求診，做了不同的身體檢查，包括做了兩次胃鏡，找不出病因。直至向心理醫生求診，心理醫生向悠悠了解後，才知道是密集性補習班惹的禍。

浙江杭州市10歲女童悠悠，今年讀小學三年級，成績不錯，是個乖巧的女童。自從去年下半年開始，她總是說肚子痛，爸爸媽媽初時以為她腸胃問題，豈料情況越來越差，不但出現腹痛，還出現失眠、脾氣差等。

悠悠每次肚子痛，發作起來蜷縮著身體，非常難受，身體越來越瘦，體重不停下跌。爸爸媽媽先後帶悠悠去了幾間醫院檢查，但都找不出原因，期間更做了兩次胃鏡，但消化科醫生卻指檢查結果一切正常。

半年都找不出病因，醫生最後建議悠悠的爸爸媽媽帶她去求診心理醫生。負責悠悠個案的龔雲主治醫師，原本以為是家中出了問題，但悠悠媽媽卻指家中沒有異常，而且悠悠也十分聽見乖巧，只是不停說自己肚子痛。

龔雲要求悠悠媽媽離開，留下悠悠慢慢詢問，結果發現悠悠的父母自小對她期望很高，從幼兒園開始就安排了很多學前培訓班。雖然上小學後，悠悠成績不錯，但小學三年級後，悠悠做功課的速度很慢，成績也在退步，每次測考退步了，悠悠便會收到嚴厲批評，令她感到相當恐懼。

更甚的是，為了令悠悠追回學習進步，爸媽給悠悠增加了補習班，悠悠周末幾乎都在補課，沒有半點喘息，她每次感到緊張就會肚子痛。經過診症後，龔雲醫生找出原因，並給悠悠父母開出了「處方」：

退掉一些補習班，讓孩子多玩，平常心看待分數。

經過心理輔導以及悠悠父母暫停部分培訓班，悠悠的情況逐漸改善，腹痛的情況已經改善。

龔雲表示，他幾乎每天都會接觸到莫名腹痛的年幼患者，但原因離不開考試緊張、厭學，或者父母吵架等。她解釋，孩子如果有種負面情緒，如焦慮、抑鬱、壓力等，可能通過身體症狀表達出來，像兒童階段，最多的表現就是肚子痛，如果孩子出現不明原因的肚子痛、頭痛，最好及時求診。

同場加映【湊得輕鬆啲】做功課寫字馬馬虎虎 心理學導師教字跡分析了解孩子情緒

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ



【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳