【Mean Talk】吳業坤直言為Chantel迷倒　關嘉敏被指倒戈遭網民罵反骨

▲ 吳業坤與關嘉敏接受《Mean Talk》訪問。

由林盛斌（Bob）及江美儀主持的節目《Mean Talk》，在昨晚 （6月25日） 播出最後一集。當晚《Mean Talk》嘉賓有近日參與《明星運動會》拳擊項目的「坤哥」吳業坤、謝東閔、關嘉敏及崔建邦分享敏感話題。

【Mean Talk】崔建邦被問與陳雅倫緋聞 謝東閔大方談朱智賢出軌事件

▲ 《Mean Talk》最後一集。（網上截圖）

吳業坤談及世紀合照

隸屬TVB的藝人坤哥，早前放出與對台ViuTV的組合ERROR成員193（郭嘉駿）的合照，坤哥更表示希望與193一起「後生仔唱下歌」。不過由此被猜坤哥想離開TVB，又或他此舉會令TVB高層不滿。

▲ 世紀合照。（IG圖片）

坤哥在《Mean Talk》為「世紀合照」解畫，笑言與193早已認識。

Bob問到坤哥是不是為跳糟鋪路，反應快的坤哥立即接梗：「不是，我快完約！」引起全場大笑。最後坤哥利申沒有轉台的念頭。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【Mean Talk】江美儀問單立文有否召妓 滕麗名自爆與丈夫幾乎離婚

情迷Chantel

其後坤哥回應公開表態為《聲夢傳奇》大熱Chantel（姚焯菲）鐵粉的新聞，江美儀更提醒坤哥，Chantel未成年。

坤哥強調自己對女方來說已是叔叔，對Chantel沒有任何非分之想：「只是被Chantel迷倒。」最後他表示不會騷擾對方：「寧願我是零、是nothing也不想是負數。」意思不想在Chantel心中有負面印象。

▲ 坤哥迷上《聲夢》大熱Chantel。（（IG圖片）

被指反骨落淚

至於參加ViuTV《全民造星3》一度人氣急升的關嘉敏，加入TVB後不但失去昔日的光環，更被網民直指反骨。

關嘉敏在節目感觸落淚：「覺得香港娛樂事業在香港已經不算很多機會，很多事情要靠自己，當還要分得那樣清楚時，連那麼一點機會也沒有，我自己很喜歡在這一行。

▲ 關嘉文落淚。（網上截圖）

她續指：「但這個時候我好似做甚麼都是錯，我知道我現在參加跳舞比賽、打拳、拍劇甚至乎呼吸都會被罵，但我覺得我要努力我真的做到、有實力，不是只靠一個選秀節目。

最後Bob安慰關嘉敏，可以將抨擊轉為動力。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【Mean Talk】崔建邦被問與陳雅倫緋聞 謝東閔大方談朱智賢出軌事件 上一頁

同場加映：《全民造星III》10強訪問