【手機充電】用廉價手機充電器半夜爆炸 男子被碎片打穿眼瞼眼角膜燒傷

▲ 用廉價手機充電器半夜爆炸，男子眼角膜燒傷碎片打穿眼瞼險盲。

過去不時發生手機充電引發的家居事故，甚至造成人命傷亡。福建廈門一名男子日前將手機放在床頭充電，未料睡覺時，手機充電器突然爆炸，男子右眼部被炸傷，充電器碎片打穿了眼瞼外側，險致失明。

根據內地媒體報道，事主陳先生在睡覺前為手機充電，並將其放在床頭，未料睡到半夜，手機充電器突然爆炸，隨即瀰漫出燒焦的味道，充電器碎片炸傷陳先生的右眼，他當場看不到東西，且淚流不止。

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陳先生趕到眼科中心求醫，經過詳細檢查後，醫生發現他右眼的傷勢十分嚴重，眼瞼被炸傷，眼骨前方的皮膚、肌肉、組織全部都壞死，眼角膜被燒傷，眼皮有鈍器傷及燒傷。充電器碎片打穿了眼瞼外側，所幸鞏膜沒有穿透，未傷及眼球。

醫師為陳先生進行了羊膜移植術及眼瞼再造右上臂皮瓣移植術，目前康復進度良好，醫生表示，陳先生的視力雖然不會受到太大影響，但眼睛的外觀以及眼球轉動等都會受影響。陳先生事後表示，發生爆炸的充電器是他在地攤上買的便宜貨，購買時也沒留意是否有合格證。

安全充電秘訣

手機充電時除了要避免沾水，還要注意甚麼？港人有時逼不得已要連接「尿袋」充電，TOPick曾訪問前理工大學電力電子研究中心專家周海林博士，他表示要安全充電，避免爆炸，需留意以下3點：

1. 要經常使用

周海林指，「尿袋」要經常使用，其壽命才會長久。如充電後不使用反而會減低充電池壽命。「如果一直只使用某部分化學物料，其他部分就不活躍，續航力愈來愈短，壽命亦更短。」

2. 少於 10% 電量才充電

「尿袋」經常充電會影響壽命，建議電池剩餘少於 10%電量才是充電最佳時機。

3. 小心誤買假貨

假貨出事機會明顯更高，市面上亦有不少小米流動充電器的假貨。不想誤買冒牌貨，可參考香港海關之前提出三招教你分真假：

正版「尿袋」打開時，充電指示燈內裏的LED燈孔內透出白色遮光紙，顯示燈光均勻，但冒牌貨沒有遮光紙，故LED燈直射而出，燈光不均。

正版貨的品牌字樣較啞色，冒牌貨則較鮮色。

正版出產容量為5200、10400和16000mAh，但冒牌則另有8800和20800mAh。

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責任編輯：羅嘉欣