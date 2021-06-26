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【超級媽媽】一門四傑最高月入5500萬　幼子被亡母抗癌日記觸動醒覺成精英

尖子教室 15:47 2021/06/26

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「超級媽媽」育成4名天才級兒子，生前日記感化學渣幼子醒覺成精英。

養育孩子不容易，要把孩子培育為成功人士更不簡單。日本一名患癌虎媽在生前努力培育4名超級學霸，他們分別是著名心理學家、月入8億日圓（約5,500萬港幣）的軟件開發家、藥劑師及超靚仔藝人社長。早前，日本綜藝節目《人生が変わる1分間の深イイ話》邀請幼子松丸亮吾到節目分享母親的教育方法，發現原本是學渣的他卻因為看過母親一本日記發憤圖強，努力考上東京大學，更成為超年輕社長。

一家六口合照。（影片截圖）

綜合外媒報導，帥氣的松丸亮吾被日本網民封為「真人版柯南」，年紀輕輕已擁有多重身分，當中包括，公司社長、YouTuber和解謎遊戲講師等。而其大哥松丸大吾是一名心理學家，活躍在演藝圈；其二哥松丸彗吾雖然考上大學，但因一直被別人與大哥比較，導致他產生反叛心理，最終退學，學歷也停留在了高中。不過之後他通過自學APP程序開發，終成為一名程式軟件開發家，月入8億日圓（約5,500萬港幣）；其三哥松丸伶吾是一名藥劑師，同時是一名調香師和樂隊鼓手。

4名天才級兒子。（影片截圖）

節目上，松丸亮吾分享成長的環境及母親的育兒方法，原本任職藥劑師的媽媽順子以一套獨特的方法培育他們成材，熱衷於研究教育，她不但鼓勵孩子學習，更著重每個孩子的性格及個性培養。

因此，她為了培育兒子成材，她翻閱大量育兒書籍及雜誌，總結出自己一套獨特的「秘笈」。不過，媽媽在亮吾中二時因患乳癌，當時反叛的他面對哥哥們的優秀變的更加自暴自棄，曾經考全級倒數第三名，甚至不與媽媽溝通。

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原本以為切除乳房可以鬆一口氣，沒想到癌細胞轉移至肺部其他地方，最後媽媽不得不接受化療。然而，亮吾依然反叛，直到一天他被告知，媽媽即將離世他才對自己的叛逆感到懊悔。母親的離世對亮吾的打擊甚大，他開始變得自閉，不出門不上學，自暴自棄。直到有一次，他在整理媽媽的遺物時，他翻看媽媽的抗癌日記，他發現一些不為人知的秘密。

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同場加映：日跳6小時小息趕功課追學業　跳高新星鄧伊程感激跟得父母當後盾

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責任編輯：王明芳

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