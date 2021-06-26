【屯馬綫通車】宋皇臺站設文物展櫃　宋代貨幣、陶瓷及建築構件曝光

屯馬綫明天全線通車，明日啟用的沙中綫宋皇臺站，設有首個車站文物館，展出約400件宋元時期的出土文物。港鐵行政總裁金澤培表示，屯馬綫明天全線通車，港鐵將特別安排通車首日特別班次，在清晨5時50分在宋皇臺站開出，形容已準備就緒。

在新開放的宋皇臺站及土瓜灣站，港鐵加入了不少藝術元素，港鐵公司聯同古物古蹟辦事處，在宋皇臺站展出約400件宋皇臺站出土的精選文物；包括宋代貨幣、陶瓷及建築構件等，闡述宋元時期的歷史及考古的主要發現。展覽由古物古蹟辦事處策展，展櫃是車站設計的一部分，屬常設展覽，市民可於通車後到車站觀賞。是次將現址出土的文物作為車站常設及具規模展覧的安排，在香港鐵路歷史上實屬首次，亦令宋皇臺車站更添特色。

即看出土文物:

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

有關出土文物當中，亦有不少產自浙江龍泉窰的青瓷，其中兩個元代八卦紋青瓷香爐，狀態較完整，在水井附近的灰坑出土，可能跟水井神祭祀有關，龍泉窰青瓷是中國外銷瓷的重要標誌，在海內外都十分暢銷。 宋皇臺站工程亦出土約500個「宋元通寶」銅錢，部分被放在站內的文物櫃展出，銅錢在宋朝首年開始鑄造，亦有南宋的「皇宋元寶」錢。

▲ 屯馬綫明天全線通車。

港鐵行政總裁金澤培表示，屯馬綫明天全線通車，港鐵將特別安排通車首日特別班次，在清晨5時50分在宋皇臺站開出，形容已準備就緒。

金澤培指宋皇臺站是首個車站文物館，乘客可到站內觀賞沙中綫項目工程期間發現的宋元古蹟文物，港鐵又會加派人手，管理人流。至於宋皇臺站C 出口工程， 他說因要原址保育考古發現，要在完善設計後建造。

屯馬綫共設有二十七個車站，將成為全港最長的鐵路綫。港鐵公司主席歐陽伯權博士表示隨著屯馬綫通車，宋皇臺站及土瓜灣站亦正式投入服務，鐵路網絡延伸到九龍城及土瓜灣，將社區與全港各區聯繫起來。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋