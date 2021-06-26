【智慧出行】陳帆指不停車繳費系統明年推行　冀拆除隧道收費廣場作其他交通用途

▲ 各條政府收費隧道和青沙管制區將在明年年底起陸續推行不停車繳費系統。

「不停車繳費系統」的相關條例草案本周三獲立法會通過，運輸及房屋局局長陳帆表示，各條政府收費隧道和青沙管制區將在明年年底起陸續推行不停車繳費系統。



陳帆在網誌表示，計劃於政府收費隧道及青沙管制區陸續推出不停車繳費服務，並正進行多方面的籌備工作。駕駛人士將來可以利用繳費貼輕鬆遙距繳付隧道費，無須再在收費亭停車或排隊付款，預計推行系統後，可以拆除隧道的收費廣場，所騰出的空間可以用作其他與交通有關的用途，例如擴闊現有巴士站及改善候車區設施，以及加設巴士轉乘設施。各條政府收費隧道和青沙管制區將在明年年底起陸續推行不停車繳費系統。

陳帆又介紹多項運輸署正推行的「智慧出行」措施，近年自動駕駛車輛科技發展迅速，為進一步推動自動駕駛車輛在香港發展，當局建議為自動駕駛車輛設立新的規管框架，令業界能更廣泛、靈活地進行相關測試和應用，鋪墊自動駕駛車輛在港的長遠發展，計劃於明年向立法會提交相關條例草案。

自動泊車系統方面，政府已物色到7個推展自動泊車系統項目的選址，期望日後可在政府和私人公眾停車場推廣使用自動泊車系統。位於荃灣區的首個自動泊車系統項目，預計今年下半年投入服務；深水埗欽州街與通州街交界的項目，則計劃今年內向城規會提出規劃許可申請。



此外，機管局亦計劃於港珠澳大橋香港口岸分期興建自動化停車場，長遠預計可提供約6000個泊車位，供經由港珠澳大橋駕車來港轉飛海外或訪港旅客使用，首階段計劃於2024年落成。

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責任編輯：蘇文軒