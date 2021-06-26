【全城集氣】悅悅情況轉差院方建議舒服地離開　爸媽期待奇蹟：暫時唔會考慮放棄

▲ 1歲短腸症悅悅情況轉差肝腎衰竭，爸媽期待奇蹟：「暫時唔會考慮放棄。」

1歲女嬰可悅（悅悅）打破醫生的死亡預言，與雙胞胎妹妹可納於31周早產出生。悅悅在1個多月大時經歷壞死性腸炎，先後捱過3次手術，肝功能不足5成。患有短腸症的悅悅上月21日進行第4次手術，雖然小腸由12厘米駁至30厘米，但肝功能轉差。

▲ 悅悅現在為生命奮戰，媽媽Yuka與爸爸Chris絕不放棄。（文子健攝）

悅悅父母Chris和Yuka盼望奇蹟出現，等著愛女回家，一家四口相聚的一天。悅悅爸媽今日（26日）帶來壞消息，瑪麗醫院醫生表示悅悅的情況變差，肝及腎都出現問題，醫院建議他們讓女兒舒服地離開，「如果停止洗血，大約幾天時間悅悅就會離開我哋。」

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醫院建議讓悅悅舒服離開

悅悅父母在社交媒體Facebook專頁「CoKa.Kona Baby」發文，指收到醫院的電話，女兒悅悅的情況變差，不但止肝臟衰竭，腎臟同樣有衰竭的情況，血循環也出現問題，

醫院建議我哋考慮會唔會俾悅悅舒舒服服咁離開，如果停止洗血，大約幾天時間悅悅就會離開我哋。

爸媽望有奇蹟：暫時不會放棄

▲ 爸爸在facebook表示，暫時不會放棄。（截圖）

及後，悅悅爸爸發帖表示，指與妻子有共識，將會盡最大努力給悅悅機會，

暫時我哋都唔會考慮放棄，雖然呢個決定有人會覺得好自私要悅悅受苦，但係我相信悅悅都唔會想我放棄，悅悅一路支持咗咁耐，咁努力過咗咁多關，如果我哋選擇放棄，反而更加覺得對悅悅唔住。

悅悅爸爸媽媽目前會先安排讓悅悅受洗，盼望有奇蹟出現，「任何方法都試，多謝大家嘅支持。」

▲ 悅悅在1歲生日後不久便進行第4次手術。（相片由受訪者提供）

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